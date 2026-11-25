الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تضع حجر الأساس لمجمع شين فنغ مينغ لإنتاج ألياف البوليستر باستثمار 280 مليون دولار وطاقة إنتاجية 360 ألف طن سنوياً.

وضعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجر الأساس رسمياً للمرحلة الأولى من مشروع مجموعة شين فنغ مينغ الصينية (Xin FengMing Group) المتخصصة في إنتاج ألياف البوليستر، وذلك ضمن مجمع صناعي متكامل يقع داخل نطاق المطور الصناعي تيدا - مصر بمدينة السخنة. ويأتي هذا الحدث الصناعي الكبير كخطوة عملية لتنفيذ استراتيجية المنطقة الاقتصادية في جذب استثمارات عالمية ضخمة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المبدئية للمرحلة الأولى نحو 280 مليون دولار أمريكي، ضمن خطة شاملة تتجاوز تكاليفها الإجمالية 800 مليون دولار.

البنية التحتية والمساحات الصناعية للمشروع

يستوعب المشروع الصناعي على مساحة إجمالية تقارب 400 ألف متر مربع، حيث تم تخصيص 240 ألف متر مربع للمرحلة الأولى لإنشاء مصنع متطور بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 360 ألف طن من ألياف البوليستر. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإنجاز الصناعي الضخم في توفير أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة للمصريين، كما سيحقق مبيعات سنوية متوقعة تقترب من 500 مليون دولار أمريكي بمجرد دخول المجمع حيز التشغيل والإنتاج الفعلي.

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مع استكمال المراحل الثلاث للمشروع وخطوط الإنتاج التابعة له، من المخطط أن ترتفع الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمجمع لتتجاوز مليون طن سنوياً من منتجات ألياف البوليستر المتنوعة. هذا التوسع الهائل في القدرات التصنيعية يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز المكانة الإنتاجية لمصر في الصناعات المرتبطة بقطاع المنسوجات، مما يجعلها ركيزة أساسية في سلسلة التوريد الإقليمية والدولية.

مواقف قيادات الهيئة والمستثمرين الدوليين

شهدت مراسم وضع حجر الأساس حضوراً رفيع المستوى ضم الربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، ولي داي شين، رئيس مجلس إدارة شركة تيدا - مصر، بالإضافة إلى تشوانغ ياو تشونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة شين فنغ مينغ، وعدد من قيادات الهيئة وممثلي الشركة والمطور الصناعي. وأكد الربان أحمد جمال أن المشروع يمثل إضافة استراتيجية هامة لقطاعي الصناعات النسيجية والكيماوية في المنطقة الاقتصادية، ويعد خطوة جديدة نحو استكمال حلقات سلسلة القيمة لصناعة البوليستر في مصر وأفريقيا.

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وأوضح الربان أحمد جمال أن الهدف من المشروع يتمثل في توفير المدخلات الإنتاجية اللازمة للصناعات المرتبطة بالبوليستر، وفي مقدمتها قطاعات الغزل والنسيج والصباغة، مما يدعم التكامل الصناعي ويرفع القيمة المضافة للمنتجات المحلية. كما أشار إلى أن هذا الاستثمار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين الراسخة في المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وتكامل مثمر بين المناطق الصناعية والموانئ، فضلاً عن الخدمات والتيسيرات المتميزة المقدمة للمستثمرين.

من جانبه، أكد تشوانغ ياو تشونغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة شين فنغ مينغ، أن المجموعة تعد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إنتاج حمض التيريفثاليك النقي (PTA) ومنتجات البوليستر وخيوطه بمختلف أنواعها، حيث تمتلك 4 قواعد إنتاجية كبرى في الصين. وأوضح أن اختيار مصر لإقامة المجمع الصناعي الجديد يمثل خطوة استراتيجية ضمن خطط المجموعة للتوسع عالمياً، مستفيدة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر ومقوماتها الصناعية ومواردها البشرية المتاحة.

التأثير الاقتصادي وآليات التنفيذ التقني

ينفذ المشروع ضمن إطار استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز توطين الصناعات المغذية، وسد الفجوة في التكامل بين الأنشطة الصناعية واللوجستية. يهدف هذا النهج إلى دعم جهود تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية في البيئة التنافسية العالمية.

تشمل رؤية المشروع الصناعية إدخال تكنولوجيات إنتاج متقدمة ومعدات حديثة للتعامل مع معايير الجودة العالمية، إلى جانب نقل الخبرات الفنية المتطورة وتدريب العمالة المصرية على أحدث التقنيات. يسهم ذلك بشكل مباشر في تطوير القدرات الصناعية المحلية وتعزيز تنافسية المنتجات المصنعة في مصر، مع التركيز على تلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية والتوسع الجغرافي في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية المحيطة.