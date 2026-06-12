رشح الصربي فلاديمير إيفيتش منتخب فرنسا للفوز بكأس العالم 2026

رشح مدرب نادي العين الإماراتي منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، معتبرًا أن المنتخب الفرنسي يمتلك كافة العناصر التي تؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة وحصد اللقب.

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حماية المستهلك بعد غش عصير القصب بثاني أكسيد التيتانيوم: اكتشفنا أن أغلب المحال تستخدمها بكميات كبيرة. مصطفى بكري: النائب العام وجه باستمرار عمل فالكون.. والشركة شكلت مجلس إدارة جديد وعينت رئيسين. رشح الصربي فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لنادي العين الإماراتي، منتخب فرنسا للتتويج بلقب كأس العالم 2026، معتبرًا أن المنتخب الفرنسي يمتلك كافة العناصر التي تؤهله للذهاب بعيدًا في البطولة وحصد اللقب.

وفي تصريحات لصحيفة ميريديان سبورت الصربية، أشار إيفيتش إلى أنه سيتابع منافسات المونديال من منزله، مؤكدًا أن الديوك يتمتعون بوفرة كبيرة من المواهب في مختلف الخطوط، إلى جانب الاستقرار الفني والخبرة المتراكمة داخل الجهاز الفني، وهو ما يمنحهم أفضلية واضحة مقارنة ببقية المنافسين. وكشف مدرب العين عن المنتخبات التي سيشجعها خلال البطولة، موضحًا أنه سيقف خلف مصر والمغرب وباراجواي، نظرًا لوجود عدد من لاعبي فريقه ضمن صفوفها، وفي مقدمتهم رامي ربيعة وسفيان رحيمي وأليخاندرو كاكو، كما أعرب عن دعمه لمنتخب البوسنة والهرسك.

وعلى صعيد آخر، أبدى إيفيتش دهشته من غياب المهاجم جواو بيدرو عن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك قدرات فنية وبدنية مميزة تجعله جديرًا بالتواجد في الحدث العالمي. وأضاف أن جواو بيدرو يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة وإمكانات هجومية متنوعة، مشددًا على أنه من نوعية المهاجمين القادرين على صناعة الفارق وتقديم الإضافة لأي فريق بفضل جودة أدائه واكتمال أدواته الفنية





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