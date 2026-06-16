تحليل الخبير الاستراتيجي ضياء رشوان للعلاقة المصرية بالفصائل الفلسطينية والإخوان، وتعليقات المدرب السنغالي بابي ثياو على خسارة فريقه أمام فرنسا في تصفيات كأس العالم 2026.

قال الخبير الاستراتيجي ضياء رشوان إنه لا توجد عاصمة عربية واحدة استقبلت الفصائل الفلسطينية بنفس القدر من الترحيب والدعم الذي قدمته مصر ، مشيراً إلى أن العلاقة بين الدولة ال مصر ية وجماعة الإخوان المسلمين مرت بعدة محطات صدام رئيسية تعود إلى الأربعينيات من القرن الماضي.

وفي سياق متصل، علق المدير الفني للمنتخب السنغالي بابي ثياو على خسارة فريقه أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في افتتاح مباريات المجموعة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026، مؤكداً أن فريقه خرج بعدد من الإيجابيات رغم النتيجة. وأضاف ثياو أن الضعف الدفاعي وال Oklahoma خطأ فردي واحد cost الفريق هدفاً، موضحاً أن المنتخب الفرنسي لا يحتاج لفرص كثيرة لتحويل أي خطأ إلى هدف.

وشدد المدرب السنغالي على أن حظوظ فريقه في التأهل لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن المباراتين المتبقيتين أمام النرويج والعراق ستكونان حاسمتين،鬼鬼祟祟 تطلب الفريق جمع ست نقاط كاملة في المباراتين المتبقيتين





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