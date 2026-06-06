رصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026

تcontinuedمتابة ورصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، وتحديد أماكن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في مواقع محايدة، وإجراء فحوصات للطلاب قبل بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، وتمكين القيادات التعليمية من اتخاذ القرارات اللازمة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش.

أكدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بال تعليم وائتلاف أولياء الأمور ، أنها واصلت اليوم متابعة ورصد ردود الأفعال حول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 . وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بال تعليم ، في بيان لها إنه بناءا على ردود الأفعال المرصودة، فإن امتحان اللغة العربية الذي أداه الطلاب في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في أغلب المحافظات اليوم، كان به صعوبة في الجزء الخاص بالنحو، بالاضافة إلى شكاوى من أن بعض أسئلة النصوص كانت غير متوقعة.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن بعض الطلاب أكدوا أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في بعض المحافظات في مستوي الطالب المتوسط. وشددت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم على أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تشجيع أبنائهم علي التركيز في الامتحانات القادمة، دون أي تشتيت، وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم داخل الأسرة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بحرص أغلب المحافظين ومديري المديريات التعليمية علي القيام بجولات تفقديه للاطمئنان علي سير لجان الامتحانات، في جوء من الهدوء ودون تشتيت الطلاب. جمع إنسان ومعنى شذا..

أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات عربي الإعدادية اليومتداول إجابات امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 بجروبات الغش بتليجرام4 قرارات عاجلة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من التسريب والغش كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إتخاذ عدد من الإجراءات لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش. وشملت قرارات وزارة التربية والتعليم ما يلي : إجراء جولات تفقدية للمديريات التعليمية قبل بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، لضمان عدم وجود أي تسريب أو غش.

وتحديد أماكن امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في مواقع محايدة، بعيدا عن التأثيرات السلبية. وإجراء فحوصات للطلاب قبل بداية امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، لضمان عدم وجود أي أدوات أو وسائل تساعد في الغش. وتمكين القيادات التعليمية من اتخاذ القرارات اللازمة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش. وتمكين القيادات التعليمية من اتخاذ القرارات اللازمة لتأمين امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 من أي محاولات تسريب أو غش.

وأضافت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أن بعض الطلاب أكدوا أنهم شعروا بالراحة والاطمئنان خلال فترة امتحانات الشهادة الإعدادية 2026، وذكروا أنهم شعروا بالحاجة إلى مساعدة من قبل المعلمين والمديريين التعليميين. وأشادت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بحرص القيادات التعليمية علي القيام بجولات تفقديه للاطمئنان علي سير لجان الامتحانات، في جوء من الهدوء ودون تشتيت الطلاب. وتهيئة المناخ المناسب لأبنائهم داخل الأسرة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.





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