رضائي يعلن هزيمة استراتيجية لترامب ويثبت تفوق الشعب الإيراني

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يؤكد هزيمة ترامب الاستراتيجية والسياسية، بينما تفوز الديمقراطيين بأغلبية الكونجرس الأمريكي.

أعلن محسن رضائي ، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن هزيمة سياسية استراتيجية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على يد الشعب الإيراني. وأكدت تصريحات رضائي الصادرة في يوم الأربعاء، أن إيران حققت انتصاراً في ميدان المعركة وفي مضيق هرمز ، مما عكس موازين القوى في المنطقة.

تحليل الهزيمة السياسية والاستراتيجية الأمريكية

أكد محسن رضائي أن الشعب الإيراني ألحق بترامب هزيمة سياسية في العاصمة واشنطن، مشيراً إلى أن الأمريكيين تحملوا فاتحة الحرب التي شنتها إدارتهم. وأوضحت تغريدة نشرها مسؤول الأمن القومي في منصة إكس مساء الأربعاء أن الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري جاءت نتيجة مباشرة لصراعه مع إيران.

Also read مجدى عبد العاطى: معتمد جمال مدير فنى كبير.. وقادر على قيادة الزمالك للفوز بدورى أبطال أفريقيا

يرى الخبراء أن هذه التصريحات تأتي في ظل تراجع كبير لقوة النفوذ الأمريكي، حيث اعترف ترامب ذاتياً بأن الحرب على إيران كانت مُجدية رغم تكلفتها السياسية الباهظة. وأكد أن دوره في الخسائر التي تعرض لها حزبه الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس كان سبباً رئيسياً في فقد السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

المواقف الدبلوماسية الإيرانية والرد الأمريكي

من جهته، شدد إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن مهاجمة إيران لن تحقق النصر للولايات المتحدة. وأوضح أن الخيار الوحيد أمام أمريكا هو إدراك حقيقة أن بلاده لا يمكن ترهيبها بالتهديدات أو إخضاعها بالعدوان العسكري المباشر.

Advertisement

واتهم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الغرور والتكبر بأنهما مقدمة السقوط، مشيراً إلى أن أطماع أمريكا دفعتها لخدمة نظام مخادع شن عدواناً غير قانوني وإجرامي على إيران. وأشار بقائي إلى أن الشعب الأمريكي وجه رسالة واضحة بعدم القدرة على تجاهل الحقائق التاريخية.

نتائج انتخابات الكونجرس وتأثيرها الإقليمي

شهدت الولايات المتحدة نتائج تاريخية في انتخابات التجديد النصفي، حيث حقق مرشحوا الحزب الديمقراطي مكاسب كبيرة في ولايات تعتبر معاقل تقليدية للحزب الجمهوري. وقد أدى هذا التحول الديموغرافي والسياسي إلى حسم أغلبية المقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب لصالح الديمقراطيين بشكل قاطع.

تفوقت الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بحصولهم على 54 مقعداً مقابل 44 مقعداً للجمهوريين فقط. وفي مجلس النواب، سجل الديمقراطيون رقماً قياسياً بحصولهم على 231 مقعداً، بينما لم يستطع الجمهوريون تجاوز حاجز 139 مقعداً، مما يعكس تبدلاً جذرياً في المشهد السياسي الأمريكي.

الآثار المستقبلية والتداعيات الجيوسياسية

حذر إسماعيل بقائي من أن تجاهل الحقائق والنكوص عن دروس التاريخ سيؤدي إلى عواقب وخيمة تتجاوز بكثير ما شهدته المنطقة حتى الآن. وأكد أن الإصرار على مواصلة هذا المسار الخطير سيضر بالمصالح الأمريكية على المدى الطويل ويدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

Advertisement

في حين يركز التحليل السياسي على تأثير هذه الهزيمة السياسية على قرارات ترامب المستقبلية تجاه إيران. يشير المراقبون إلى أن فقدان السيطرة على الكونجرس سيحد من قدرة الإدارة الأمريكية على اتخاذ قرارات عسكرية أو اقتصادية جديدة دون رقابة مشددة من الكونغرس الجديد.