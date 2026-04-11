رضا عبد العال: الزمالك قدم أداءً جيدًا أمام شباب بلوزداد.. وبيزيرا يصنع الفارق

أشاد نجم الكرة المصرية السابق رضا عبد العال بأداء الزمالك في مباراة ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية أمام شباب بلوزداد، معربًا عن إعجابه بالمستوى الذي قدمه الفريق. كما سلط الضوء على أهمية اللاعب بيزيرا وتأثير غيابه على أداء الفريق في الشوط الثاني. وتحدث عن أهمية الفوز في مباراة الذهاب وضرورة الاستعداد الجيد لمباراة الإياب.

أعرب رضا عبد العال ، نجم كرة القدم المصرية السابق، عن إعجابه بالأداء الذي قدمه نادي الزمالك خلال مباراته مع شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت على ملعب نيلسون مانديلا في الجزائر. وأشاد عبد العال، عبر قناته على موقع يوتيوب، بأداء الزمالك في الشوط الأول من المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق قدم مستوى جيدًا. لكنه في نفس الوقت، أبدى بعض التحفظات على أداء الفريق في الشوط الثاني، مؤكدًا على ضرورة تحسين الاستحواذ على الكرة والسيطرة على مجريات اللعب.

وقال عبد العال إن الزمالك كان يجب أن يستحوذ على الكرة بشكل أكبر في الشوط الثاني، لكنه افتقد إلى ذلك. وعزا عبد العال هذا التراجع إلى عدة عوامل، أهمها خروج اللاعب البرازيلي بيزيرا، الذي وصفه بأنه اللاعب الذي يصنع الفارق في الفريق. وأوضح عبد العال أن بيزيرا هو مصدر الخطورة الأول في الزمالك، وأن غيابه أثر بشكل كبير على أداء الفريق الهجومي. وتابع عبد العال:'الزمالك بدون بيزيرا فريق عادي، وهذا يوضح قيمة اللاعب البرازيلي. إنه اللاعب الذي يحمل الفريق في الوقت الحالي، ونتمنى أن تكون الإصابة التي تعرض لها بسيطة، لأنه لاعب مؤثر جدًا في صفوف الزمالك'.\وعلق عبد العال على أهمية فوز الزمالك في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أنه يضع الفريق في موقف جيد قبل مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة. وأكد عبد العال على أهمية استغلال هذا الفوز لتحقيق التأهل إلى المباراة النهائية. وشدد على ضرورة تحسين الأداء في مباراة العودة، وتفادي الأخطاء التي ظهرت في الشوط الثاني من مباراة الذهاب. ووجه عبد العال رسالة إلى لاعبي الزمالك، طالبًا منهم بذل قصارى جهدهم في مباراة الإياب، وتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. وأضاف أن جماهير الزمالك تنتظر منهم الكثير، وأنهم قادرون على تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير.\من ناحية أخرى، أشاد عبد العال بالروح القتالية للاعبي الزمالك، مؤكدًا أنهم قدموا مباراة كبيرة أمام فريق قوي مثل شباب بلوزداد. وأشار إلى أن الزمالك لعب بتكتيك جيد، وتمكن من تحقيق الفوز بفضل هدف وحيد. وأوضح عبد العال أن الفوز على شباب بلوزداد في عقر داره يعتبر إنجازًا كبيرًا للزمالك، ويعكس مدى تطور الفريق. وتحدث عبد العال عن أهمية الاستعداد الجيد لمباراة الإياب، وضرورة التركيز على الجوانب التكتيكية والفنية. ودعا لاعبي الزمالك إلى اللعب بروح قتالية عالية، والقتال على كل كرة من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي. الجدير بالذكر أن نادي الزمالك حقق فوزًا ثمينًا على شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في مباراة الذهاب، ويستعد الفريق لمواجهة الإياب يوم 17 أبريل الجاري على ستاد القاهرة الدولي





