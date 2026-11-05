رضا بهلوي يطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة الضغط على إيران

دعا رضا بهلوي نجل شاه إيران السابق الاتحاد الأوروبي لتطبيق عقوبات صارمة وقطع الشبكات عن طهران، مؤكداً دوره كحارس للجائزة الليبرالية.

أطلق رضا بهلوي ، الابن الأكبر للشاه محمد رضا بهلوي السابق لأيران والمتميز بوصفه أحد الوجوه البارزة للمعارضة ال إيران ية، نداءً رسمياً وجّهه إلى قادة الاتحاد الأوروبي ، مطالباً إياهم بتبني موقف سياسي وقانوني أكثر حزماً وتصميماً ضد النظام السياسي القائم في طهران. جاء هذا التوجه المباشر في إطار استجابة بهلوي لدعوة من مؤسسة ليبرالية مرموقة، حيث استغل المنصة الإعلامية المتاحة له في ذلك اليوم للإشادة بخطى المؤسسة التي استجابت لدعوته، متحدثاً بوضوح عن الحاجة الملحة لتغيير المسار في العلاقات الأوروبية مع إيران.

المتطلبات الصارمة للضغط الأوروبي على طهران

حدّد رضا بهلوي في تصريحاته الصحفية الدقيقة التي أدلى بها يوم الأربعاء مجموعة من الإجراءات العملية والملموسة التي رأى ضرورة المصادقة عليها فوراً من قبل المؤسسات الأوروبية، والتي تتجاوز مجرد الإدانات اللفظية المعتادة لتصل إلى حدود الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية القاسية. وقد شدد المتحدث بوضوح على وجوب تنفيذ سلسلة من الخطوات الحاسمة التي تشمل قطع الشبكات عن النظام، وإجراء عملية طرد رسمية وممنهجة للدبلوماسيين التابعين للنظام الإيراني من الأراضي الأوروبية، مما يعني عزلة دبلوماسية كبرى.

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في جانب آخر من متطلباته التي طرحها، دعى بهلوي بشكل صريح إلى زيادة الضغط الاقتصادي بشكل مكثف وغير مسبوق من خلال توسيع نطاق العقوبات المفروضة على طهران، بما في ذلك استهداف قطاعات حيوية في الاقتصاد الإيراني. كما أكد على ضرورة تعاون أوروبا بشكل وثيق مع شركات التكنولوجيا الكبرى لضمان وصول الإيرانيين إلى الإنترنت بحرية، وكسر احتكار المعلومات الذي تمارسه الحكومة الإيرانية.

الدور السياسي وموقف المعارضين من الحكم الملكي

يطرح رضا بهلوي نفسه بصفتة الرسمية كقائد للانتقال السياسي في إيران، متولياً المسؤولية المباشرة عن توجيه الرأي العام نحو تغيير النظام الحالي الذي يتهمه بأنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل آلاف الأشخاص على مدار العقود الماضية. ويؤكد بهلوي بشكل متكرر في مناسباته العامة أن دوره هذا ليس منصباً سياسياً تقليدياً يتطلع من خلاله لإعادة الملكية، بل هو واجهة تمثيلية للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

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في حين تدعم الجماعات الملكية بهلوي بشدة وتعتبره الوجه الشرعي للمعارضة، فإن هناك تياراً معارضاً قوياً داخل صفوف القوى السياسية المعارضة الأخرى يرفض بشكل قاطع أي عودة للملكية أو أي شكل من أشكال القيادة السياسية التي تصدر عن أعضاء من العائلة الحاكمة السابقة. وقد واجه بهلوي انتقادات لاذعة من قبل بعض هذه القوى التي ترون في استمرار رمزيته للملكية السابقة عقبة أمام بناء توافق وطني عريض وشامل.

السياق المؤسسي والجدل الدائر حول الجائزة

أوضح بهلوي في سياق تصريحاته أن دوره يظل مثيراً للجدل الشديد داخل المشهد السياسي للمعارضة، مشدداً في رده على منتقديه بأنه مجرد حارس للجائزة التي تم منحها له، وهي جوائز مرموقة تُمنح كل عامين منذ عام 2006، تقديراً للالتزام المتميز بمجتمع مدني ليبراني. وقد أشار إلى أنه لا يسعى وراء أي زعامة سياسية بحد ذاتها، بل هو ممثل لصوت فئة واسعة من الإيرانيين.

كما اتهم بهلوي في تصريحاته الصحفية المنتقدين له بنشر روايات دعائية مضللة تهدف إلى تشويه صورته وتأطير دوره كقائد انتقالي بشكل غير عادل. وقد أشاد بالمؤسسة الليبرانية التي منحتها له، مستغرباً من سرعة استجابتها لدعوته إلى العمل الجاد، في إشارة منه إلى أن هذه المؤسسة كانت الأكثر تفاعلاً مع موقفه مقارنة بجهات أخرى.

المسار المستقبلي وآليات التنفيذ الأوروبي

في ختام المطالبة الأوروبية، أشار بهلوي إلى أن هناك خططاً محددة لتكثيف هذا الضغوط، مشدداً على أهمية التنسيق بين الحكومات الأوروبية والشركات التكنولوجية لضمان حرية الوصول إلى المعلومات. ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل توزيع الجوائز في مدينة برلين، وهو الحدث الذي سيستضيف خلاله بهلوي خطاباً متوقعاً له يستعرض فيه رؤية المرحلة القادمة، والتي ترتكز بشكل كبير على حشد الدعم الدولي ضد سياسات النظام الحالي.