رفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين في قضية اقتحام معرض سيارات

محكمة الجنايات ترفض استئناف صبري نخنوخ على قرار التحفظ على أمواله ومنعه من السفر ضمن قضية اقتحام معرض سيارات بالتجمع الخامس، وتحدد جلسة 14 يوليو لنظر استئناف الحبس الاحتياطي.

تواصلت فصول قضية رجل الأعمال صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين، المتهمين ب اقتحام معرض سيارات والتعدي على صاحبه في منطقة التجمع الخامس ب القاهرة الجديدة ، حيث حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من المتهمين على حكم حبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكانت محكمة جنايات القاهرة الجديدة قد قضت في وقت سابق برفض استئناف صبري نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، ضمن التحقيقات الجارية في القضية التي تضم اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه. وأكد دفاع صبري نخنوخ أمام المحكمة أن موكله دافع عن نفسه وأكد أن نشاطه التجاري قائم منذ عام 1984 بشكل قانوني، وأنه لا يمانع في مراجعة وفحص جميع مصادر أمواله، مشيرا إلى أن استثماراته في شركة فالكون بلغت نحو 600 مليون جنيه، وتوفر فرص عمل لأكثر من 10 آلاف موظف.

ومع ذلك، رفضت المحكمة استئنافهم وأيدت قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيقات. وكانت نيابة القاهرة الجديدة قد أصدرت عدة قرارات في الواقعة، شملت تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وضم التقارير الطبية للمصابين لبيان طبيعة الإصابات وسببها ومدة علاجها، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وفحص المقاطع المصورة المتداولة، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، وضبط وإحضار 4 متهمين آخرين تبين احتمال اشتراكهم في المشاجرة، مع استمرار التحقيقات مع جميع الأطراف لتحديد المسؤوليات الجنائية.

وأسندت النيابة إلى صبري نخنوخ وشقيقه و5 آخرين تهمة تحطيم معرض سيارات بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى اتهامات البلطجة واستعراض القوة والترويع والضرب والسرقة بالإكراه. وتفيد التحريات أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة عنيفة، قام خلالها صبري نخنوخ وشقيقه مع آخرين باقتحام معرض السيارات وتحطيم محتوياته، والاعتداء على صاحب المعرض وموظفيه، مما أسفر عن إصابات متعددة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا من صاحب معرض سيارات يفيد بتعرضه للتعدي عليه من قبل صبري نخنوخ وشقيقه وعدد من الأشخاص، وتحطيم معرض السيارات الخاص به في منطقة التجمع الخامس. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتمكنت من ضبط المتهمين الرئيسيين وبعض المتهمين الآخرين، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وكشفت تحريات المباحث أن الواقعة ليست الأولى من نوعها، حيث يوجد خلافات سابقة بين الطرفين حول أعمال تجارية مشتركة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة تجديد الحبس في المواعيد القانونية. وتثير القضية اهتمام الرأي العام نظرا لشهرة صبري نخنوخ في مجال الأعمال وعلاقاته الواسعة، حيث يمتلك عدة شركات ويعمل في مجال المقاولات والاستثمار العقاري، كما أن الواقعة تسلط الضوء على ظاهرة البلطجة واستعراض القوة في المجتمع المصري، وتؤكد على ضرورة تطبيق القانون بصرامة على الجميع دون تمييز





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صبري نخنوخ اقتحام معرض سيارات البلطجة استعراض القوة القاهرة الجديدة

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