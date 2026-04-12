رفض مقترح خفض سن الحضانة.. أمل سلامة توضح الأسباب القانونية والنفسية والاجتماعية

أعلنت الدكتورة أمل سلامة رفضها لمقترح خفض سن الحضانة، موضحةً الأسباب القانونية والاجتماعية والنفسية التي تستند إليها. وأكدت على أهمية مصلحة الطفل الفضلى وضرورة توفير بيئة آمنة ومستقرة له.

أكدت الدكتورة أمل سلامة ، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري وعضو مجلس النواب السابق، رفضها القاطع لمقترح خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، معللة ذلك بالاعتبارات القانونية والاجتماعية والنفسية التي تحكم هذه القضية.

وصرّحت سلامة في بيان رسمي اليوم بأن مبدأ 'مصلحة الطفل الفضلى' يظل هو الأساس الحاكم والموجه لكافة التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة، وهو مبدأ راسخ ومستقر في القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل.

وأوضحت أن الطفل في هذه المرحلة العمرية المبكرة لا يزال في طور التكوين النفسي والعاطفي، حيث تتشكل شخصيته وتتطور قدراته الإدراكية، مما يستدعي توفير رعاية مستقرة ومباشرة لضمان نموه السليم. هذه الرعاية لا تتوافر بالضرورة في حالة الانتقال المبكر للحضانة، خاصة في ظل التغيرات التي قد تطرأ على حياة الطفل نتيجة لذلك.

من ناحية أخرى، أشارت سلامة إلى أن الدراسات النفسية المتخصصة قد أجمعت على أن الأطفال في سن السابعة والتاسعة لم يصلوا بعد إلى درجة النضج الكافية التي تمكنهم من التأقلم مع التغييرات الجذرية في بيئتهم المعيشية، أو القدرة على اتخاذ قرارات حكيمة تتعلق بمصلحتهم الشخصية. هذا النقص في النضج قد يعرضهم لمخاطر الإصابة باضطرابات نفسية وسلوكية، مما يستدعي الحذر والتفكير العميق قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على صحتهم النفسية.

وحذرت سلامة من أن خفض سن الحضانة قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط النفسية والاجتماعية التي يعاني منها الأطفال، بدلًا من تحقيق الهدف المنشود وهو توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم. وشددت على أن المؤشرات الاجتماعية الحالية تشير إلى وجود نسب مقلقة من حالات العنف الأسري، مما يستوجب توفير أقصى درجات الحماية والرعاية للأطفال، خاصة في سنواتهم الأولى، وتجنيبهم التعرض لأي ظروف قد تعرض استقرارهم للخطر.

واختتمت سلامة بيانها بالتأكيد على أنه لا توجد دراسات علمية أو إحصائيات موثوقة تثبت أن خفض سن الحضانة يساهم في تقليل النزاعات الأسرية أو معدلات الطلاق. وأضافت أن هذا المقترح يفتقر إلى الأساس العلمي الواضح، ولا يستند إلى أي أدلة تجريبية أو بيانات إحصائية تدعم صحته. وعليه، فإن رفضها لهذا المقترح يمثل موقفًا مبنيًا على فهم عميق لأبعاد القضية، وتقديرًا لمصلحة الطفل الفضلى، وحرصًا على توفير بيئة آمنة ومستقرة لنموه وتطوره.

