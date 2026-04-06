رفض واسع النطاق لمشروع قانون الإدارة المحلية في مجلس النواب

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رفضًا واسعًا لمشروع قانون الإدارة المحلية، مع انتقادات حادة للحكومة بسبب عدم تطويره وتجاهله للمستجدات والتغيرات الدستورية.

شهدت لجنة الإدارة المحلية ب مجلس النواب ، برئاسة النائب محمود شعراوي، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا حاسمًا شهد رفض ًا واسع النطاق لمشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة. وقد أثار هذا ال رفض جدلاً واسعًا حول مدى ملاءمة المشروع الحالي للتغيرات التي شهدتها البلاد، وحول قدرته على تلبية المتطلبات الدستورية الخاصة ب تمثيل المرأة والشباب .

انتقد النواب بشدة إعادة تقديم مشروع القانون بصيغته الحالية، مشيرين إلى أنه يعود إلى عام 2016، ولم يخضع لتطوير حقيقي يواكب المستجدات. كما أشاروا إلى تعارضه مع المادة 180 من الدستور، التي تحدد نسبًا لتمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، معتبرين أن النص الحالي 'جامد' وغير مرن. وقد عبر النواب عن قلقهم بشأن عدم إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون، مؤكدين على ضرورة إجراء مناقشات موسعة لإيجاد صيغة توافقية تضمن تحقيق التوازن المطلوب في التمثيل داخل المجالس المحلية.\توالت ردود الفعل الغاضبة من أعضاء مجلس النواب، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم التام لمشروع القانون في صورته الحالية. واتهم النواب الحكومة بعدم التجديد وعدم مواكبة التطورات، واصفين المشروع بأنه مجرد 'نفض للتراب' عن مشروع قديم. وقد أكدوا على ضرورة إجراء تغييرات جذرية في مشروع القانون، بما يتماشى مع التغيرات المجتمعية والدستورية. وأشار النواب إلى أن مشروع القانون يستهدف تحقيق أهداف أخرى غير معلنة، مما يزيد من المخاوف بشأن دوافع الحكومة. وقد شدد النواب على أهمية التوافق الوطني على مشروع القانون، الذي يعتبر دستور السلطة التنفيذية في المحليات، وضرورة تحقيق الاستحقاقات الدستورية وإجراء الانتخابات المحلية في أقرب وقت. كما طالب النواب بوضع رؤية واضحة لدمج المدن العمرانية الجديدة، وتخصيص تشريع خاص لها لتعزيز دورها في التنمية المحلية.\في سياق متصل، أعلن النائب عمرو درويش عن مبادرات لتعزيز الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، مؤكدًا على أهمية مشاركة جميع الأحزاب السياسية في هذه العملية. وقد أشار إلى أن التنسيقية ستعمل على عقد حوار مجتمعي شامل، يهدف إلى التوصل إلى صيغة توافقية لمشروع القانون. كما تطرق إلى مسألة نظام الانتخابات المحلية، مشيرًا إلى أن نظام القائمة المطلقة المغلقة قد يكون وسيلة لتحقيق النسب الدستورية لتمثيل المرأة والشباب، مع تخصيص جزء من المقاعد للنظام الفردي. وقد أكد النائب على أهمية تحقيق الاستقلالية المالية للمحافظات، وتطبيق اللامركزية بشكل فعال، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يتضمن مواد انتقالية لتطبيق هذه الإصلاحات. وشدد على ضرورة وضع تصور واضح لدمج المدن الجديدة، وتوفير الدعم اللازم لها، لتمكينها من لعب دورها المنشود في التنمية المحلية. هذا ويثير هذا الرفض الواسع جدلاً حول مسار الإصلاح الإداري في مصر، ويسلط الضوء على أهمية التوافق الوطني في صياغة القوانين التي تؤثر على حياة المواطنين





