رفيق بلغالي يغادر مباراة تورينو مصاباً والفحوصات تطمئن على وضعه

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت أن إصابة رفيق بلغالي مجرد كدمة تتطلب أسبوعاً من الراحة، مع توقع جاهزيته لمواجهة ليتشي ومعسكر منتخب الجزائر المقبل.

يتصدر ملف الإصابة التي تعرض لها الدولي الجزائري رفيق بلغالي مع نادي تورينو الاهتمام في كل من إيطاليا والجزائر، بعد أن غادر المدافع أرضية الملعب مصاباً خلال الهزيمة التي تلقاها فريقه أمام الصاعد الجديد فروزينوني ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وأثار خروج رفيق بلغالي من اللقاء مخاوف حول قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة لتورينو، وكذلك في المعسكر القادم لمنتخب الجزائر. غير أن التقارير الأولية التي وصفت الإصابة بالمقلقة بدأت تتغير بعد نتائج الفحوصات الجديدة التي خضع لها اللاعب.

Also read غدا.. مستقبل وطن في جولة جديدة بمحافظة المنيا

الفحوصات تكشف طبيعة إصابة رفيق بلغالي مع تورينو

كشفت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن الفحوصات الجديدة أظهرت أن الظهير الأيمن رفيق بلغالي لا يعاني من أي مشكلة عضلية، وأن إصابته لا تعدو كونها كدمة.

وبحسب الصحيفة نفسها، فإن هذه الكدمة تتطلب أسبوعاً من الراحة على أكثر تقدير، وهي مدة تشير إلى أن الغياب المحتمل لن يكون طويلاً إذا سارت الأمور وفق التقديرات الحالية.

Advertisement

وأوضحت لاغازيتا ديلو سبورت أن رفيق بلغالي سيستفيد من حصص علاج طبيعي ضمن برنامجه الخاص، ويُفترض أن يكون حاضراً يوم السبت القادم خلال مواجهة نادي تورينو ضد ليتشي.

مكانة رفيق بلغالي في منتخب الجزائر وحسابات المدرب

يمثل رفيق بلغالي أحد الأسماء المهمة في حسابات منتخب الجزائر، إذ يعلّق المدرب إبراهيم حمداني آمالاً كبيرة عليه لإعادة الروح إلى مركز الظهير الأيمن في المنتخب.

وفي حال عودة رفيق بلغالي للمشاركة مع تورينو بداية من الأسبوع القادم، فإن حضوره مع منتخب الجزائر سيكون أمراً محسوماً، وفق ما أوردته الصحيفة الإيطالية. وتنتظر الجزائر مواجهة مزدوجة أمام توغو منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني.

في المقابل، غاب رفيق بلغالي عن المعسكر الأخير لمنتخب الجزائر، وهو الذي عوقب من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالإيقاف لأربع مباريات، اثنتان منها نافذة، بسبب أحداث مواجهة نيجيريا في نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

Advertisement

تأثير الإصابة على تورينو ومنتخب الجزائر في المرحلة المقبلة

تنعكس نتيجة الفحوصات مباشرة على جدول نادي تورينو، إذ يُنتظر أن يكون رفيق بلغالي حاضراً في مواجهة ليتشي يوم السبت القادم، وهو ما يخفف القلق الذي رافق خروجه من لقاء فروزينوني.

أما بالنسبة لمنتخب الجزائر، فإن عودة رفيق بلغالي تعني استعادة خيار أساسي في مركز الظهير الأيمن قبل المواجهة المزدوجة أمام توغو، وهو المركز الذي يراهن عليه المدرب إبراهيم حمداني لتجديد الأداء في هذا الخط.

وستحسم مشاركة رفيق بلغالي في لقاء ليتشي ما إذا كان الجدول الذي أوردته لاغازيتا ديلو سبورت قد تحقق فعلاً، وما إذا كان اللاعب جاهزاً للالتحاق بالمعسكر الدولي المقبل مع منتخب الجزائر.