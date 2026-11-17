كشف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة عن تراجع المبيعات 60% وارتفاع الأسعار 8%، بينما حذر رئيس شعبة المواد الغذائية من أزمة شرائية حادة.

يعاني قطاع الأجهزة الكهربائية والغذائية في القاهرة والجيزة من أزمة ركود حادة، حيث أفاد خبراء التجارة بتراجع المبيعات بشكل كبير وانخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين. وأكد جورج زكريا سدره ، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن السوق دخل في حالة جمود منذ منتصف سبتمبر الماضي، مما خلق ضغوطًا غير مسبوقة على المصانع والتجار على حد سواء.

تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج

كشف جورج زكريا سدره ، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن المبيعات في هذا القطاع انخفضت بنحو 60% ، وهو رقم يعكس حجم الانكماش الذي تشهده الأسواق. وأشار سدره خلال حديثه في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إلى أن الشركات المصنعة قرارت رفع أسعار الأجهزة الكهربائية الأخيرة، حيث تراوحت الزيادات بين 5% للأجهزة الكبيرة وحوالي 8% للأجهزة الصغيرة.

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وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن هذه الارتفاعات في الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والوقود ومستلزمات الإنتاج، لكن النتيجة السلبية كانت كبيرة على حركة البيع. ولفت جورج زكريا سدره إلى أن هذه الزيادات أثرت سلبًا على كل من التجار والشركات في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين، مما جعل العديد منهم يتأخر في اتخاذ قرارات الشراء أو يلجأ إلى بدائل أرخص.

تحولات سلوك المستهلك والقدرة الشرائية

أكد جورج زكريا سدره أن بعض فئات المجتمع بدأت تستفيد من استخدام بطاقات المشتريات وعروض الكاش باك، وهو ما أثر بشكل مباشر على حركة البيع التقليدية لدى التجار. وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة إلى أن المستهلك المصري أصبح يفضل الآن الحصول على الخصم الفوري عند شراء الأجهزة بدلاً من العروض التي تمنح قيمة الخصم في وقت لاحق، مما يغير من ديناميكيات التسويق في السوق.

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وأوضح جورج زكريا سدره أن الأسعار الحالية لا تتناسب مع القدرات الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً، رغم توفر خيارات اقتصادية يمكن الاعتماد عليها لتجهيز المنازل. وذكر رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة أن تكلفة تجهيز منزل عروس بأجهزة كهربائية اقتصادية تبدأ من 70 ألف جنيه ، بينما تتراوح تكلفة تجهيز العروسة بمستوى متوسط ومعقول بين 120 و150 ألف جنيه .

أدوات اقتصادية ومطالب بتنظيم المنافسة

لفت جورج زكريا سدره ، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، إلى وجود منتجات بأسعار اقتصادية يمكن الوصول إليها، مثل غسالات تبدأ من 5 آلاف جنيه ، وبوتاجازات بأسعار تبدأ من 7 آلاف جنيه . وعلى الرغم من هذه الخيارات، انتقد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة تفاوت نسب الخصومات التي تمنحها بعض الشركات للموزعين، حيث يمنح بعض المصنعين التجار الكبار تخفيضات أعلى من تلك المقدمة للتجار الصغار.

وطالب جورج زكريا سدره بوضع ضوابط تحد من الفجوة بين نسب الخصم الممنوحة للتجار، بحيث لا يتجاوز الفارق بين التاجر الكبير والصغير 2% . وشدد رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة على ضرورة تحقيق قدر أكبر من العدالة في المنافسة داخل السوق، كما دعا إلى تقنين أعمار سائقي مركبات التوك توك، مشيراً إلى أن انتشارها ساهم في جذب عمالة من قطاعات الأجهزة والملابس.

تأثير القطاع الغذائي وأزمة السيولة النقدية

في السياق ذاته، كشف هشام الدجوي ، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، عن أسباب تراجع حركة الشراء، مؤكداً أن ارتفاع أسعار بعض السلع أدى إلى انخفاض القوة الشرائية. وأشار هشام الدجوي إلى أن حالة الركود في حركة الشراء الحالية ناجمة عن استمرار ارتفاع الأسعار، حيث تظل أسعار منتجات معينة ثابتة لفترات طويلة بينما تتغير أسعار زيوت الطعام باستمرار.