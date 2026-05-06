رمضان السيد: رد فعل الجهاز الفني للأهلي غير كافٍ.. والزمالك في تراجع خلال آخر أربع مباريات

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن رد فعل الجهاز الفني للأهلي على الخسائر الأخيرة لم يكن كافياً، مشيراً إلى أن اللاعبين فقدوا الثقة في تحقيق الفوز على الفرق المهمة مثل سيراميكا. وأضاف أن الزمالك في تراجع خلال آخر أربع مباريات، مما دفع المدرب إلى إشراك بييزا المصاب في الدوري. كما أشار الناقد الرياضي أحمد السيد إلى أن الدوري كان في متناول الأهلي لكنه ضاع، بينما كان الزمالك غير مستقر.

مدرب القلعة الحمراء وفي تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة "CBC"، قال رمضان السيد: "توروب لا يناسب الأهلي، ورد فعل المدرب مكنش عنده رد فعل لخسارة أو تضييع الفرص للعبية". وأضاف نجم الأهلي السابق أن المشكلة الأكبر تكمن في تراجع مستوى الزمالك خلال آخر أربع مباريات، مشيراً إلى أن الفريق لديه مباريات حاسمة في الكونفدرالية والدوري، ولهذا السبب جازف المدرب بإشراك بييزا المصاب في الدوري، الذي يعتبر أهم من الكونفدرالية.

وأشار رمضان السيد إلى أن كوكا قادر على اللعب في الأوقات الحاسمة، وأن تعليماته هي الوقوف بجانب بييزا، مؤكداً أن بييزا هو اللاعب الذي يصنع الفارق دائماً مع الزمالك. من جانبه، قال الناقد الرياضي أحمد السيد إن الدوري كان في متناول الأهلي وضاع، مشيراً إلى أن الزمالك لم يكن في أفضل حالاته، بينما أعلن اتحاد الكرة مصر عن نعي شقيقة رئيس لجنة الاستئناف وقدم واجب العزاء.

