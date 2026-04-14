رمضان صبحي يواصل تدريباته بانتظار قرار المحكمة الرياضية

يواصل لاعب بيراميدز رمضان صبحي تدريباته الفردية في ظل استمرار إيقافه، في انتظار قرار المحكمة الرياضية بشأن الطعن المقدم على قرار إيقافه لمدة 4 سنوات بسبب قضية منشطات. المحكمة الفيدرالية قبلت الطعن شكليًا، مما يفتح الباب أمام إمكانية تخفيف العقوبة أو إلغائها.

يواصل لاعب نادي بيراميدز رمضان صبحي ، أداء تدريباته البدنية بشكل يومي داخل صالة الألعاب الرياضية، في ظل استمرار قرار إيقاف ه وحرمانه من المشاركة أو التدريب الجماعي مع الفريق.

يأتي هذا الإجراء في أعقاب قرار إيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، وهو ما يمنعه من ممارسة أي نشاط كروي رسمي أو استخدام مرافق النادي. القرار، الذي صدر على خلفية قضايا متعلقة بمكافحة المنشطات، يمثل ضربة قوية لمسيرة اللاعب، ويدفعه إلى التركيز على الحفاظ على لياقته البدنية في الوقت الحالي، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مستقبله الكروي.

القرار الذي اتخذته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في 26 نوفمبر الماضي، جاء بعد إدانة رمضان صبحي في قضية التلاعب بعينة منشطات، إثر ثبوت إيجابية العينة التي أُخذت في 3 أبريل الماضي. هذه القضية، التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الرياضية، أدت إلى تعليق مسيرة اللاعب الاحترافية بشكل مؤقت، مع وجود أمل ضئيل في إمكانية تخفيف العقوبة أو إلغائها.

في هذه الأثناء، يواصل اللاعب التدريب بشكل فردي، في محاولة للحفاظ على جاهزيته البدنية والفنية، تحسبًا لأي تطورات إيجابية قد تحدث في قضيته. من ناحية أخرى، تقدم الدفاع القانوني للاعب بتظلم رسمي أمام المحكمة الرياضية الدولية، عبر الطعن في القرار أمام المحكمة الرياضية السويسرية.

هذه الخطوة تعكس رغبة اللاعب وفريقه القانوني في استنفاد جميع السبل القانونية المتاحة، في محاولة لإعادة اللاعب إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن. وتشير التطورات الأخيرة إلى قبول المحكمة الفيدرالية للطعن شكليًا، مما يمنح الأطراف المعنية مهلة للرد حتى 4 مايو المقبل.

هذا القبول الشكلي يعتبر خطوة إيجابية، حيث يفتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في القضية. وقد صرح محامي اللاعب، هاني زهران، بأن قبول الطعن شكليًا قد يشير إلى احتمالات إيجابية، مؤكدًا أن القرار النهائي قد يصدر خلال شهري مايو ويونيو. هذا القرار قد يتضمن إلغاء الإيقاف أو تثبيته لمدة 4 سنوات كاملة. وتعتبر هذه الفترة حرجة بالنسبة للاعب، حيث يعتمد مستقبله الكروي بشكل كبير على نتيجة هذه القضية.

في سياق متصل، أكد والد زوجة اللاعب إكرامي الشحات أن خطاب قبول الطعن قد وصل بالفعل، مما يعكس دعمًا معنويًا كبيرًا للاعب في هذه المرحلة الصعبة. وأشار إلى متابعة قانونية مستمرة لمجريات القضية، مما يعزز الثقة في الإجراءات القانونية المتبعة.

وغادر رمضان صبحي الحبس في يناير الماضي بعد قبول استئنافه في قضية منفصلة، مما أعطاه دفعة معنوية إضافية. ومع ذلك، لا يزال بعيدًا عن الملاعب منذ صدور قرار الإيقاف المرتبط بقضية المنشطات، في انتظار الحكم النهائي الذي سيحدد مستقبله الكروي بشكل كامل.

قضية رمضان صبحي لا تزال مفتوحة، والترقب سيد الموقف، خاصة مع قرب صدور القرار النهائي الذي سيوضح الصورة بشكل كامل، ويحدد مصير اللاعب خلال الفترة المقبلة. هذه القضية تثير تساؤلات حول أهمية الالتزام بقواعد مكافحة المنشطات في الرياضة، وتأثيرها على مسيرة اللاعبين المحترفين.





