رمضان والعوضي يكسران حيرة الجمهور برسائل ود وود قبل رمضان 2027

محمد رمضان وأحمد العوضي ينهيان الجدل برسائل ودية متبادلة قبل انطلاق موسم دراما رمضان 2027. كشف النجمان عن صداقتهما الحقيقية وتنافسهما الشريف في مسلسليهما الجديد.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي جدلا واسعا مؤخرا بسبب تبادل المنشورات بين الفنانين محمد رمضان و أحمد العوضي ، مما أثار تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما قبيل موسم دراما رمضان 2027.

تبادل المنشورات يثير التكهنات

بدأ الجدل عندما أعلن محمد رمضان عودته إلى الدراما الرمضانية بعد غياب استمر ثلاث سنوات، منذ تقديم مسلسل "جعفر العمدة" عام 2023.

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وقال رمضان في منشور على فيسبوك: "3 سنين كله عمل اللي عنده.. دلوقتي هششششش، عشماوي حضر.. رمضان يجمعنا 2027"، مما أغرى المتابعين بالربط بين كلماته والمنافسة مع أحمد العوضي في مسلسل "سلطان الديب".

ورد العوضي منشورا مؤكدا فيه على نجاح مسلسله قائلا: "المكان اللي أنتوا راجعين عليه، إحنا طبعنا عليه.. سلطان الديب".

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رسائل متبادلة حول الأغاني والمسابقات

تواصل الجدل عندما نشر رمضان أغنيته الجديدة مع مطرب المهرجانات عصام صاصا، مؤكدا أن هدفه إمتاع الجمهور وليس استغلال استماعهم.

ربط البعض هذا التصريح بطبيعة المسابقات التي يقدمها أحمد العوضي، مما زاد من حدة التوقعات حول طبيعة العلاقة بين النجمين.

ورد العوضي بمنشور أعلن فيه عن مسابقة جديدة مستخدما عبارة مرتبطة بشخصية "سلطان الديب"، مما دفع الجمهور للتساؤل حول رسائل الخلفيات.

رسالة ودية من رمضان إلى العوضي

تغيرت نبرة الحديث بشكل جذري عندما وجه رمضان رسالة مباشرة إلى العوضي، أشاد فيها بحبه الصادق لأهل البسطاء ودورهم في صناعة النجوم.

وقال رمضان إن العوضي أكبر منه سنًا لكنه أخوه في البطولات متمنيا له التوفيق ونجاح مسلسل "سلطان الديب" في رمضان 2027.

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أكد العوضي ردًا أن النجمين أخوة وأحباب، مشيرًا إلى أن الفرق العمري لا يهم وأن حب الناس البسيطة هو العامل المشترك الذي صنع نجوميتهما.

دعوة للمشاهدة والتنافس الشريف

دعا العوضي رمضان لمشاهدة الحلقة الأولى من مسلسل "سلطان الديب" معه في منطقة عين شمس للاحتفال بنجاح العمل.

أكد العوضي أن وجود رمضان أسعده كثيرًا، معتبرًا أن المنافسة بينهما ستكون في صالح المشاهدين وإخواتنا الفنانين.

تفاعل المتابعون بشكل إيجابي مع هذه الرسائل التي حولت التكهنات إلى دعم متبادل قبل انطلاق الموسم الجديد.