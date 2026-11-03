رموز الجودو المصري يحتفلون ببرونزية علي الرملي التاريخية في داكار 2026

اتحاد الجودو المصري يهنئ علي الرملي برصده البرونزية الأولى في تاريخ مشاركاته بأولمبياد الشباب بداكار 2026 بعد إنجاز زين هشام الذهبي.

حقق اللاعب علي الرملي إنجازاً تاريخياً لفريق الجودو المصري بتتويجه بالميدالية البرونزية خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026 ، في خطوة يصفها رئيس الاتحاد المصري للجودو محمد مطيع بأنها المحطة الأولى من نوعها في سجل المشاركات المصرية في هذه الدورة العالمية.

إنجاز تاريخي للجودو المصري في داكار

أكد رئيس الاتحاد المصري للجودو ورئيس بعثة مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب داكار 2026، محمد مطيع، عن سعادته الكبيرة بتتويج اللاعب علي الرملي بالميدالية البرونزية، مشدداً على أن هذا الإنجاز يمثل المرة الأولى التي يتتويج فيها الجودو المصري في تاريخ مشاركاته بأولمبياد الشباب.

Also read السيسى يعلن إطلاق شهر إعادة الإعمار في أفريقيا نوفمبر 2026 تحت شعار السلام

الميدالية الذهبية للسباحة زين هشام

جاء تتويج علي الرملي بالمركز الثالث كالميدالية الثانية للبعثة المصرية في منافسات الدورة، بعد الإنجاز الذهبي الذي حققه السباح زين هشام، بتتويجه بالمركز الأول في سباق 100 متر فراشة، بعدما سجل زمنًا قدره 52.16 ثانية، ليمنح مصر الميدالية الذهبية ويرفع علمها على منصة التتويج.

جهود الاتحاد خلال العامين الماضيين

أوضح رئيس الاتحاد المصري للجودو في تصريحات خاصة أن برونزية الرملي تمثل محطة تاريخية للعبة، حيث لم يسبق للجودو المصري تحقيق ميدالية في دورات الألعاب الأولمبية للشباب، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يعكس حجم العمل الذي قام به الاتحاد خلال العامين الماضيين لتجهيز اللاعبين الشباب وإعدادهم للمنافسة على المستويين القاري والدولي.

Advertisement

تطلعات لتحقيق أولمبياد الكبار

تابع محمد مطيع قائلاً إن الاتحاد يسعى من خلال تجهيز جيل من الشباب القادر على تحقيق الإنجازات إلى تحويل هذا البرونزي إلى بداية لتحقيق ميدالية أولمبية على مستوى الكبار، معتبراً أن الميدالية البرونزية التي حققها علي الرملي لم تأتِ من فراغ، وإنما هي ثمرة عمل وجهد بذله الاتحاد على مدار العامين الماضيين.

استمرار النجاحات في المستقبل القريب

اختتم رئيس الاتحاد المصري للجودو تصريحاته بالتأكيد على أن الميدالية البرونزية التي حققها علي الرملي كانت ثمرة عمل وجهد مضني، معرباً عن أمله في مواصلة النجاحات وتحقيق المزيد من الميداليات في الفعاليات القادمة، مما يعزز من مكانة الرياضة المصرية على الخريطة العالمية ويؤهل اللاعبين للمنافسة على أعلى المستويات.