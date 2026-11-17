تفاصيل حصرية عن اللحظات الأخيرة للموسيقار حسن أبو السعود، والخلاف المثير مع شيرين، ودور نصر محروس في مسيرتها الفنية.

كشفت الفنانة رنا حسن أبو السعود ، ابنة الموسيقار الكبير ونقيب الموسيقيين الأسبق حسن أبو السعود ، عن تفاصيل صادمة وحساسة تتعلق باللحظات الأخيرة في حياة والدها، وسبب وفاته المفاجئ التي رافقتها أزمة صحية حادة. وتحدثت رنا خلال ضيومتها في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على قناة الحياة، عن ذاكرة مليئة بالمشاعر المتباينة بين الحزن الشديد وذكريات الطفولة الدافئة مع والدها.

تفاصيل اللحظات الأخيرة لوفاة الموسيقار حسن أبو السعود

أفادت رنا حسن أبو السعود بأن والدها كان يعاني من حالة توتر نفسي وجسدي شديد قبل وفاته مباشرة بسبب خلاف فني وقانوني، مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد في صحته. وأشارت إلى أن الحالة الصحية للفنان الكبير تدهورت لدرجة أنه اضطر للنزول إلى المستشفى في ظل تعرقه المستمر طوال الليل ونطقه للشهادة، مما يعكس مدى شدة الألم والمعاناة التي كان يمر بها.

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وأكملت الابنة أن والدها توفي داخل المستشفى بعد صراع مع المرض الناجم عن الضغط النفسي، مؤكدة أن الطبيب والممرضة لم يكونا بجانبه فقط جسدياً، بل كان هناك دعم روحاني ونفسي قوي في تلك اللحظات الصعبة. كما كشفت أن هناك من قال بعد رحيله إن الفنان بهاء سلطان كان يراها كـ "سند الحياة"، في إشارة إلى الدعم الكبير الذي كان يقدمه والدها له.

طبيعة الخلاف المثير مع الفنانة شيرين والأسباب

أكدت رنا حسن أبو السعود أن الخلاف الحاد الذي أدى إلى هذه الأزمة كانت معروفة مع الفنانة شيرين، والتي كانت أول من اكتشف موهبتها الفنية. وأوضحت أن جذور المشكلة كانت متعلقة بقضايا داخل نقابة الموسيقيين، حيث لم تكن شيرين تؤدي التزاماتها تجاه النقابة كما يجب، مما استدعى تدخل والدها بصفتة نقيباً وقتها لاتخاذ إجراءات ضد تهاونها.

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وأضافت أن الأمر تطور ليشمل رغبة شيرين في الانفصال عن الفنان نصر محروس، وعدم رغبتها في دفع الشرط الجزائي المتفق عليه، مما خلق حالة من الاستياء الشديد لدى حسن أبو السعود. وصرحت رنا بأن والدها شعر بالضيق الشديد من الموقف الذي انتهجته شيرين، وهو ما وصفته بـ "الزعل الشديد" الذي أدى مباشرة إلى تدهور صحته الوشيك.

ردود الفعل المفاجئة والدعم الفني لورثة الراحل

بعد سماعها بخبر وفاة حسن أبو السعود، أفادت رنا بأن شيرين جاءت بسرعة هائلة إلى مكان الحادث، وجلست بجوار جثمان الراحل، لتبكي بشدة وتطلب منه العفو والمغفرة أثناء مراسم الدفن. وأكدت رنا أن هذا السلوك المفاجئ كان مفاجئاً لها، لكنه يعكس مدى التعقيد في العلاقات الإنسانية داخل الوسط الفني، وكيف تتلاشى الخلافات أمام الموت.

كما أشارت رنا إلى الدور الكبير الذي لعبه الفنان نصر محروس في دعم شيرين وتأييدها، مما زاد من تعقيد المعادلة بين الطرفين. وأوضحت أن والدها كان يثق في نصر محروس ويدعمه، وكان يرى فيه شخصاً قيماً في الساحة الفنية، رغم الخلافات التي حدثت لاحقاً.

ذكريات مع نجوم الفن وأمل في عودة ألحان منسية

تحدثت رنا حسن أبو السعود عن الذكريات الطيبة التي جمعت والدها بنجوم كبار مثل عمرو دياب، الذي وصفته بعلاقة حب كبيرة مع والدها. كما استذكرت دور الفنان عادل إمام الذي كان يرافقهم دائماً في المصيف، وحبه الشديد لوالدها، وعلاقته الوثيقة بالفنان عمر الشريف الذي وصفه والدها بأنه "شخصية ممتازة".

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كما لفتت انتباهها إلى أن والدها حصل على جائزة "أفضل موسيقى تصويرية" عن فيلم "العار" الذي جمع بينه وبين عمر الشريف. وأوضحت رنا أنها لا تعتقد أن هناك ألحاناً لوالدها لم ترَ النور، مؤكدة أنه كان يدرك قيمة العمل الفني ويقدّمه بأفضل صورة ممكنة.

وفي ختام حديثها، أكدت رنا أن والدها كان يملك قلباً حنوناً وروحاً مرحة، جعلت البيت مفعماً بالحب والضحك الدائم. وأوضحت أن القيم التي تربت عليها مثل التواضع وحب الفن واحترام الناس، كانت جزءاً لا يتجزأ من تربية والدها لها، وأن الفراغ الذي تركه رحيله لا يعوضه سوى سيرته العطرة التي ستبقى خالدة في الأذهان.

وأشارت إلى أن الفنان بهاء سلطان كان يعتمد على دعم والدها بشكل كبير، مما جعله يشعر بالأمان في مسيرته الفنية. وأوضحت أن وفاته كانت ضربة قوية له، وأن وجود والدها كان يساعده في تجاوز الأزمات التي مر بها، مما يجعل رحيله خسارة كبرى للوسط الفني ولأصدقائه المقربين.

ختاماً، تؤكد رنا أن والدتها كانت تستعيد الذكريات باستمرار، وأن والدها كان دائماً ما يتحدث عنه بكل حب وفخر. وأكدت أن برنامج "واحد من الناس" كان فرصة لتوثيق هذه الذكريات ونشرها للعالم، مما يجعلها جزءاً من الذاكرة الفنية المصرية التي يجب أن تحفظ وتسجل بدقة.