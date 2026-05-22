روبيو: تفاؤل حذر بشأن المفاوضات مع إيران

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تفاؤل حذر بشأن الجهود الدبلوماسية لإنهاء ال حرب مع إيران ، وقال إن هناك مؤشرات على حدوث تقدم في ال مفاوضات ، مع التحذير من التوقعات المفرطة.

وأضاف روبيو إن هناك بعض العلامات الجيدة في المفاوضات، ولكن لا يريد أن يكون متفائلا للغاية. وكرر روبيو تقييم الولايات المتحدة بأن نظام القيادة في إيران نفسه منقسم قليلا، وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل تسوية تفاوضية. وجدد ترامب مؤخرا تهديداته بشن ضربات عسكرية ضد إيران بعد توقف المفاوضات بشأن إنهاء دائم للصراع، الذي بدأته الولايات المتحدة وإسرائيل في أواخر فبراير/شباط.

وقال ترامب في وقت لاحق إنها أجل هجوما أمريكيا جديدا كان مخططا له في وقت سابق من هذا الأسبوع لأن مفاوضات جادة جارية





