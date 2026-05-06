روبيو يطالب الصين وروسيا بعدم استخدام حق النقض الفيتو

طلب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من الصين وروسيا بعدم استخدام حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار الذي طرحته الولايات المتحدة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن وقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز.

مشروع القرار يهدف إلى وقف الهجمات وزرع الألغام في مضيق هرمز، والذي أصبح مركزاً للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض إن مشروع القرار هو اختبار لمدى جدوى المنظمة الدولية، مضيفاً: لا أحد يرغب في أن يستخدم الفيتو ضد مشروع القرار هذا مرة أخرى، وقد أدخلنا بعض التعديلات الطفيفة على صياغته





