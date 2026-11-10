روبيو: الحصار الاقتصادي على إيران يحقق أهدافه ومعدل التضخم بلغ 400 بالمئة

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الحصار الاقتصادي على إيران يحقق أهدافه، وإن واشنطن لا ترى حاجة حالية لعمليات عسكرية.

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ، يوم الثلاثاء، إن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران يحقق أهدافه، وإن الضغوط الاقتصادية المتزايدة ألحقت أضرارا كبيرة بالاقتصاد الإيراني. جاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي عقده في الولايات المتحدة.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة لا ترى في الوقت الحالي حاجة إلى تنفيذ عمليات عسكرية، مكتفيا بالإشارة إلى أن الضغط الاقتصادي هو الأداة الأساسية في المرحلة الراهنة.

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الحصار الاقتصادي على إيران وأثره في التضخم

أوضح روبيو أن معدلات التضخم في إيران وصلت إلى 400 بالمئة، وأن الاقتصاد الإيراني يتكبد خسائر متواصلة.

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن الأوضاع الاقتصادية ستزداد سوءا مع مرور الأشهر، وأن العقوبات ستصبح أكثر إيلاما بمرور الوقت بفعل تراكم آثارها.

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وفي سياق متصل، تحدث روبيو عن النفط الإيراني، مضيفا أن الولايات المتحدة تشجع الدول على المساعدة في حماية السفن وحركة الشحن، في ظل محاولات إيرانية لإغراق سفن نفطية.

موقف واشنطن من الحوار والوساطة مع طهران

أكد روبيو أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار، وتتوقع أن تتغير الأمور، وأن واشنطن مستعدة للدبلوماسية.

وأضاف أن الولايات المتحدة لن تلجأ إلى الضربات العسكرية إذا أمكن تحقيق الأهداف نفسها من خلال الضغط الاقتصادي. وقال إن إيران ترغب، على ما يعتقد، في التوصل إلى اتفاق، لكنها ليست مستعدة لعقده في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن هناك دولا، إلى جانب قطر، تسعى إلى الوساطة، وأن واشنطن لا تثبط هذه الجهود. في المقابل، حذر روبيو من أن إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا قررت التصعيد وبدء عمليات عسكرية، من دون أن يكشف عن طبيعة الرد الأميركي المحتمل.

واشنطن تشارك أوروبا هدف إنهاء الحرب في أوكرانيا

تريد الولايات المتحدة إنهاء الحرب في أوكرانيا، مع ضمان ألا تشعر كييف بأنها مهددة أمنيا، وتتشارك هذا الهدف مع الدول الأوروبية.

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وأضاف روبيو أن المخاوف الأوروبية من التوصل إلى اتفاق يستبعدها من المفاوضات لا أساس لها، مشيرا إلى أن أوروبا ستكون جزءا من العملية، وأن ممثلين عن خمس دول في الاتحاد الأوروبي موجودون في أبوظبي.

وشدد روبيو على أن الأوروبيين جزء من الحل طويل الأمد للأزمة الأوكرانية.

العمليات ضد مهربي المخدرات ودفاع روبيو عن هيغسيث

قال روبيو إن الرئيس الأميركي هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويملك الحق في الدفاع عن الولايات المتحدة ضد أي تهديد، وذلك في سياق حديثه عن العمليات ضد مهربي المخدرات.

وأضاف أن هناك من يرى أنه لا ينبغي استهداف مهربي المخدرات الذين يجلبون السموم إلى البلاد، لكن هؤلاء يشكلون تهديدا للولايات المتحدة منذ عام 1979.

ودافع روبيو عن وزير الدفاع بيت هيغسيث، قائلا إنه نفذ ما ينص عليه الدستور الأميركي، وما تفرضه مسؤولية الرئيس في تأمين الشعب الأميركي.