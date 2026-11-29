وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يطمئن على أمن القواعد العسكرية البريطانية بعد اعتقال مشتبهين قرب فيرفورد وسحب قاذفات B-1، مع استمرار التحقيقات البريطانية.

أكد ماركو روبيو ، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة ما زالت تثق في أمن جميع قواعدها العسكرية الموزعة على الأراضي البريطانية، وذلك في أعقاب الواقعة الأمنية التي شهدتها قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. يأتي هذا الإعلان الصريح لتهدئة المخاوف العامة والاستراتيجية حول سلامة المنشآت الأمريكية الحيوية في المملكة المتحدة بعد التطورات الأخيرة التي هزت الأمن الإقليمي.

تحقيقات بريطانية في مخطط إرهابي محتمل

جاءت تصريحات روبيو مباشرة بعد الإعلان من قبل البنتاجون عن سحب جميع قاذفاته من طراز B-1 التي كانت منتشرة في قاعدة فيرفورد إلى قواعدها الأصلية داخل الولايات المتحدة. وقد أكد المتحدث باسم البنتاجون في بيان رسمي أن الاعتبارات الأمنية والعملياتية حالت دون تأكيد تحركات الأصول والقوات في الوقت الفوري، ولكنه أكد الآن بأن جميع القاذفات الأمريكية التي كانت متمركزة في قاعدة آر.إي.إف فيرفورد قد أُعيد نشرها بأمان في قواعدها بالولايات المتحدة.

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تعاون بريطاني مكثف مع الجهات الأمريكية

أثنى ماركو روبيو بشدة على الجانب البريطاني، مشيداً بأنه متعاون لأقصى درجة ممكنة بشأن الواقعة والتحقيقات المرتبطة بها. ويعتبر هذا التعاون ثنائي الجانب عنصراً حاسماً في إدارة الأزمة، حيث تعمل السلطات البريطانية والأمريكية جنباً إلى جنب لضمان عدم تكرار مثل هذه الثغرات الأمنية في المستقبل، مع الحفاظ على تحالف استراتيجي قوي بين البلدين.

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السياق التاريخي للقاذفات والمشتبه بهم

كانت 12 قاذفة من طراز B-1 متمركزة في القاعدة الكائنة شمال غرب لندن، وقد استخدمت مؤخراً في غارات أمريكية استهدفت إيران. هذا السياق العسكري الدقيق يفسر سبب الانتباه الإعلامي والأمني الواسع للحادثة، نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الطائرات في الاستراتيجية الدفاعية والهجائية الأمريكية في مناطق التوتر.

نفي إيراني ومسارات تحقيقات متعددة

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أنها تحقق حالياً في عدة مسارات مختلفة من بينها احتمال ضلوع جهة أجنبية في الواقعة. وفي حين استمرت التحقيقات، نفت إيران رسمياً أي صلة لها بالحادثة، مما يزيد من تعقيد المشهد الاستخباراتي ويبرز الحاجة إلى توخي الحذر الشديد في تحليل الأدلة المتاحة قبل إصدار أحكام نهائية حول هوية الجهات الفاعلة.