روجر ستون ينقذ تولسي جابارد من الإقالة المحتملة من قبل ترامب

كشف تقرير إخباري عن تدخل مستشار ترامب، روجر ستون، لمنع إقالة تولسي جابارد من منصبها في جهاز المخابرات المركزية، مما يعكس نفوذه وتأثيره الكبيرين في دوائر صنع القرار.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على وشك اتخاذ قرار مصيري ب إقالة تولسي جابارد من منصبها الرفيع في جهاز المخابرات المركزية ، لكن تدخلًا حاسمًا من مستشاره السياسي المخضرم روجر ستون غيّر مسار الأمور. كشفت مصادر مطلعة أن ترامب، الذي اشتهر بتقلباته وتقلباته في المواقف، كان يشعر بالإحباط المتزايد تجاه جابارد بسبب ما اعتبره افتقارها إلى الحماس الكافي للحرب المحتملة على إيران، خاصة خلال شهادتها أمام الكونغرس.

هذا الشعور بالإحباط وصل إلى ذروته لدرجة أن ترامب بدأ في التفكير بجدية في إقالتها، بل واستطلع آراء معاونيه حول هذه الخطوة المحتملة. وفقًا لموقع أكسيوس، الذي يشتهر بدقته في تغطية الشؤون السياسية، فقد وصف مسؤولون داخل الإدارة أن ترامب وبّخ جابارد في اجتماع مغلق، وشكك في ولائها للرئيس. في المقابل، ادعى آخرون أن الرئيس كان يميل إلى السخرية من جابارد بدلاً من توجيه انتقادات حادة إليها بشكل مباشر. ومع ذلك، فإن النقطة الحاسمة كانت عندما وصل الأمر إلى استطلاع آراء أعضاء الإدارة حول قرار الإقالة، مما يشير إلى أن الأمور كانت بالفعل في مرحلة متقدمة. في لحظة حاسمة، تدخل روجر ستون، الصديق المقرب والمستشار السياسي لترامب منذ عقود، لإنقاذ جابارد من مصيرها المحتوم. تدخل ستون كان فعالًا للغاية، حيث أقنع ترامب بالتراجع عن قراره، مما يدل على نفوذه وتأثيره الكبيرين على الرئيس السابق. كان ستون يعرف ترامب جيدًا، وكان على دراية كاملة بكيفية التفكير واتخاذ القرارات، مما جعله قادرًا على التأثير على مسار الأحداث في هذه اللحظة الحرجة. \يعود الفضل في هذا التغيير الدرامي في موقف ترامب إلى روجر ستون، الذي قدم حجة مقنعة للرئيس. ذكرت المصادر أن ستون قدم أربعة أسباب رئيسية دفعت ترامب إلى العدول عن قراره. أولًا، أشار ستون إلى أن جابارد كانت دائمًا مخلصة لترامب، ولم تظهر أي علامات على الخيانة أو عدم الولاء. ثانيًا، أشاد ستون بانضباط جابارد في شهادتها أمام الكونغرس، معتبرًا أنها أدت دورها بمهنية عالية. ثالثًا، ذكر ستون أن جابارد لم تعارض الرئيس علنًا في أي وقت، مما يدل على احترامها لمنصبه وقراراته. رابعًا، حذر ستون ترامب من أن إقالة جابارد ستثير ضجة إعلامية كبيرة، مما سيضر بالرئيس وسيؤدي إلى تداعيات سلبية. وأوضح ستون أن إقالة جابارد ستجعلها تبدو كشهيدة في نظر بعض شرائح قاعدة ترامب الانتخابية، والتي قد تكون غير راضية بالفعل عن بعض قراراته. بالإضافة إلى ذلك، حذر ستون من أن إقالة جابارد قد تعزز مكانتها وشعبيتها بين معارضي ترامب، مما قد يجعلها مرشحة جدية للرئاسة في المستقبل. هذا التحليل الدقيق والمتوازن للموقف من قبل ستون كان حاسمًا في تغيير رأي ترامب، والذي كان على وشك اتخاذ قرار قد تكون له عواقب وخيمة على صورته السياسية ومستقبله. علاوة على ذلك، أشار ستون إلى أن إقالة جابارد قد تؤثر سلبًا على حملة جيه دي فانس الانتخابية في بعض الولايات الحاسمة مثل نيو هامبشاير وكارولينا الجنوبية، والتي ستشهد انتخابات تمهيدية مبكرة في عام 2028. \لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تفاقم استياء ترامب من جابارد في الأسابيع الأخيرة بسبب استقالة نائبها، جو كينت. استقال كينت بعد اتهامه لإسرائيل بتضليل الرئيس الأمريكي بشأن الحاجة إلى غزو إيران. ما زاد الطين بلة، أن جابارد رفضت إدانة كينت خلال شهادتها أمام الكونغرس، مما أثار غضب ترامب بشكل أكبر. أخذ ستون هذه المخاوف بعين الاعتبار في حديثه مع ترامب، مؤكدًا أن جابارد لم تكن تنوي الاستقالة، على عكس كينت، وأنها لا تستحق الإقالة. بشكل عام، كان تدخل روجر ستون حاسمًا في إنقاذ تولسي جابارد من الإقالة. من خلال تحليل دقيق للوضع، وتوصيل حجج مقنعة لترامب، تمكن ستون من تغيير رأي الرئيس ومنعه من اتخاذ قرار كان من الممكن أن تكون له عواقب وخيمة. هذا الحادث يوضح مرة أخرى مدى نفوذ روجر ستون في دوائر صنع القرار السياسية، وقدرته على التأثير على الأحداث من وراء الكواليس. تأثير ستون يعكس علاقة طويلة الأمد بالرئيس ترامب و الثقة المتبادلة بينهما. هذا مثال آخر على كيف يمكن للمستشارين السياسيين أن يلعبوا دورًا حيويًا في تشكيل مسار السياسة، حتى في أعلى مستوياتها. علاوة على ذلك، يبرز هذا الحادث أهمية العلاقات الشخصية والثقة في عالم السياسة، وكيف يمكن لعلاقة مستشار مقرب أن تنقذ شخصًا من عاصفة سياسية. في الختام، تبقى هذه القصة بمثابة تذكير بالتأثير العميق الذي يمكن أن يمارسه المستشارون السياسيون على اتخاذ القرارات السياسية، وكيف يمكن لتدخل في الوقت المناسب أن يغير مسار الأحداث بشكل جذري





دونالد ترامب تولسي جابارد روجر ستون جهاز المخابرات المركزية إقالة

