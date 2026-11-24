الفنانة روجينا تنفي ادعاءات أشرف عبد الباقي بشأن انسحابها من مسلسل "حكايات زوج معاصر" وتؤكد أنها كانت بطلة واحدة لـ30 حلقة قبل تغيير العقد ليصبح ثلث المسلسل.

كشفت الفنانة المصرية روجينا عن تفاصيل كواليس خلافها مع الفنان أشرف عبد الباقي ، متسائلة عن سبب إهماله ذكر اسمها في تصريحاته الأخيرة التي قال فيها إن عدة فنانات اعتذرن عن العمل. وأوضحت روجينا أنها فوجئت بترك عبد الباقي اسمها دون ذكر، بينما وردت أسماء الفنانات الأخريات اللاتي قبلن المشاركة في العمل، مما دفعها لنفي ما توهمه بأنه اعتذار من جانبها.

تفاصيل العقد الأصلي مع المخرجة شيرين عادل

أوضحت روجينا أن المخرجة شيرين عادل هي من تواصلت معها في البداية لعرض المشاركة في مسلسل "حكايات زوج معاصر" من تأليف محمود الطوخي، موضحة أن العرض كان لها وحدها كبطلة للمسلسل بالكامل والمكون من 30 حلقة. وأشارت إلى أنها قرأت السيناريو وأعجبت به ووافقت فوراً على العمل، مما يعني أن الاتفاق كان في البداية على أنها البطلة الوحيدة للموسم كاملاً قبل أن يتم تعديله لاحقاً.

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تغيير الاتفاق وفخ التمثيل الثُلثي

كشفت روجينا أنها فوجأت بتغيير الاتفاق المفاجئ، حيث أصبح المسلسل يقدم من خلال ثلاث بطلات مقسمات بالتساوي، بحيث تقوم كل فنانة بتمثيل 10 حلقات فقط من المسلسل الأصلي. وأثبتت روجينا أنها اعترضت بشدة على هذا التغيير الذي قلل من مساحة مشاركتها وقيمة دورها، كما طلبت الاعتذار الفوري عن العمل والانسحاب منه، معتبرة ذلك خرقاً للاتفاق المبدئي الذي وقعت عليه.

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مواجهة عبد الرحمن حافظ ورئيس المدينة

عندما طلبت روجينا من المخرجة شيرين عادل إرسال العقد لتمزيقه والانسحاب، رفضت الأخيرة بسبب اقتراب موعد التصوير، مما دفع روجينا للذهاب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بمساعدة زوجها الفنان أشرف زكي. قابلت الفنانة رئيس المدينة عبد الرحمن حافظ وعبرت له عن عدم رغبتها في العمل تحت الشروط الجديدة، ولكن تلقى رفضاً قاطعاً منها له، حيث أمرها بالحضور لتصوير الحلقات وإلا ستُشطَب من العمل وتُوقف تماماً.

نقد تصريحات أشرف عبد الباقي وشكر الزملاء

عبّرت روجينا عن استيائها الشديد من حديث أشرف عبد الباقي، مشيرة إلى أن كلماته لا تعبر عن الشكر بعد 22 عاماً من التعاون، بل تعبر عن محاولة لتقليل من شأنها ومعها الفنانتين بسمة وجيهان راتب اللواتي ساهمن بنجاح العمل. وقالت إنها لا تفهم سبب تجاهل اسمها كطليقة أو متعبة، خاصة وأن المخرجة شيرين عادل طلبت منها لاحقاً استكمال 10 حلقات كانت مفترضة للفنانة جيهان راتب، لتؤكد بذلك أنها جزء أصلي وفعال في نجاح المسلسل.