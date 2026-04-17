روسيا تستدعي جنود الاحتياط لتعزيز الدفاعات الجوية ضد الهجمات الأوكرانية

في ظل تصاعد الهجمات الأوكرانية بطائرات مسيرة، تعلن منطقة لينينجراد شمالي روسيا عن استدعاء جنود الاحتياط لتوقيع عقود والانضمام إلى وحدات الدفاع الجوي، مع نشر فرق متنقلة إضافية وتسهيل إجراءات القانون لتشريع هذا النموذج الجديد.

تشهد منطقة لينينجراد، الواقعة في شمال روسيا وبالقرب من الحدود مع فنلندا وإستونيا، حالة تأهب قصوى مع إعلان السلطات المحلية عن خطط لاستدعاء جنود الاحتياط لتوقيع عقود تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي في مواجهة التهديدات المتزايدة من الهجمات الأوكرانية باستخدام الطائرات المسيرة . وقد جاء هذا الإعلان، الذي نشره حاكم المنطقة ألكسندر دروزدينكو عبر تطبيق تليجرام، ليؤكد على جدية الوضع الأمني وتصاعد وتيرة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية الروسية.

وتشمل الخطوات المتخذة في المنطقة، وفقًا لتصريحات الحاكم، نشر فرق متنقلة إضافية، مهمتها الأساسية هي حماية مباني الشركات الهامة والمرافق الحيوية التي تمس صميم الاقتصاد والأمن الوطني. كما أوضح دروزدينكو أن هذا الاستدعاء يستهدف بشكل خاص المواطنين الذين يمتلكون خبرة عسكرية سابقة، حيث سيتمكنون من توقيع عقود خدمة مدتها ثلاث سنوات. تتضمن هذه الخدمة فترة تدريب أساسية تتراوح بين شهرين وستة أشهر، سيقضيها المجندون في ثكنات عسكرية متخصصة، مما يضمن استعدادهم التام للتعامل مع أي طارئ. هذه الإجراءات تأتي كاستجابة مباشرة لتزايد استخدام أوكرانيا لطائرات مسيرة في عملياتها العسكرية، مما استدعى من موسكو اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز قدراتها الدفاعية. يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها المنطقة إلى هذا النهج. فقد أفادت صحيفة كوميرسانت الروسية في شهر أكتوبر من العام الماضي، بتشكيل ونشر أول وحدة من جنود الاحتياط في منطقة لينينجراد تحديداً، وذلك بهدف التصدي لطائرات المسيرة الأوكرانية. هذا الانتشار المبكر كان بمثابة مؤشر على جدية التحدي الذي تمثله هذه الأسلحة الجديدة. بالتوازي مع ذلك، شهدت أروقة البرلمان الروسي تحركاً سريعاً لتمرير تشريعات جديدة. حيث تم تسريع إجراءات المصادقة على قانون يشرع هذا النموذج المبتكر في استخدام جنود الاحتياط، ويعطيه الإطار القانوني اللازم لتنظيم عملهم في حماية المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية. هذا القانون من المتوقع أن يوسع نطاق استخدام جنود الاحتياط في مهام دفاعية أخرى، مما يعكس تغيراً في استراتيجيات الأمن القومي الروسي لمواجهة التحديات المعقدة في المشهد الجيوسياسي الحالي. إن التطورات في منطقة لينينجراد تعكس قلقاً متزايداً في موسكو من القدرات الهجومية الأوكرانية، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الطائرات المسيرة





