أكدت وزارة الخارجية الروسية استعدادها للمساعدة في التوصل لتسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال لقاءات دبلوماسية جارية، مشددة على وقف النار وإعادة الإعمار.

جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد على موقفها الداعم للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام في الشرق الأوسط، مشيرة إلى استعداد موسكو لبذل جميع الخطوات اللازمة لمساعدة الأطراف المتنازعة على التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وتأتي هذه المواقف في إطار السعي الحثيث لتحقيق وقف فوري للتصعيد العسكري وضمان الاستقرار الإقليمي في المنطقة المتأزمة منذ فترة طويلة.

لقاء دبلوماسي رفيع المستوى مع قادة فلسطينيين

كشف بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، نقلاً عن وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، عن عقد نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي بوريسينكو، لقاءً ثنائياً هاماً مع عضوي اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، ومحافظ أريحا وعضو المجلس الثوري لحركة فتح حسين حمايل. وقد ركزت هذه المباحثات على استعراض آخر التطورات الميدانية والسياسية المرتبطة بالصراع، مع مناقشة سبل دعم الحل السياسي.

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تضمن اللقاء مناقشة واسعة النطاق للأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، حيث شدد الجانب الروسي بشكل واضح على ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يضمن حماية المدنيين. كما أكد المسؤولون الروس والأطراف الفلسطينية على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وغير مشروط إلى القطاع، من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الجسيمة التي يعيشها السكان.

رفض الاستيطان وإعادة إعمار البنية التحتية

طالبت المناقشات خلال الاجتماع بتسليط الضوء على الحاجة الماسة لإعادة إعمار البنية التحتية المدنية التي تعرضت للدمار الواسع نتيجة العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدين على الدور المركزي لهذا الجانب في عودة الحياة الطبيعية للمناطق المتضررة. كما جدد الطرفان رفضهما القاطع للأنشطة الاستيطانية غير القانونية التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية، واصفين إياها بأنها تعيق أي تقدم حقيقي نحو السلام.

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وأكد اللقاء أهمية توحيد مواقف القوى والحركات السياسية الفلسطينية الرئيسية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، كخطوة استراتيجية لتعزيز وحدة الصف الفلسطيني وتمثيله الموحّد في المفاوضات والمواقف الدولية. يأتي هذا التأكيد تأكيداً على رؤية روسية تقضي بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي شرط أساسي لأي حل سياسي مستدام وعادل.

التزام موسكو بدعم الأطر القانونية الدولية

في ختام المحادثات، جدد الطرفان التزامهما الراسخ بمواصلة تعزيز العلاقات الودية التقليدية بين روسيا وفلسطين، والتعاون الوثيق في جميع المجالات السياسية والإنسانية. وشدد الجانب الروسي على استعداده الدائم لمواصلة دعم الجهود المبذولة لتحقيق تسوية عادلة ودائمة للصراع، وذلك استناداً إلى الأطر القانونية الدولية المعترف بها عالمياً.

تأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية للتحرك الجاد نحو إنهاء الصراع، حيث تمثل مواقف موسكو الحالية دعماً هاماً للمساعي الدبلوماسية الحالية. يبقى الدور الروسي الفاعل عاملاً مؤثراً في المشهد الدبلوماسي الإقليمي، خاصة في ظل السعي لتفجير أي مبادرات قد تسهم في تحقيق الاستقرار المطلوب.