روسيا تعزل أجزاء من نظام مراقبة بوتين بعد اغتيال خامنئي

اتخذت أجهزة الأمن الروسية إجراءات استثنائية شملت إغلاق وعزل أجزاء من نظام المراقبة الخاص بتأمين الرئيس بوتين، وذلك بعد اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختراق كاميرات المراقبة.

كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن أجهزة ال أمن الروسية اتخذت إجراءات استثنائية شملت إغلاق أجزاء من نظام ال مراقبة الخاص الذي يعتمد عليه تأمين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مساعديه، وذلك عقب اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي في طهران.

وذكر التقرير أن هذه الأجزاء تم إيقافها مؤقتاً قبل أن يعاد تشغيلها لاحقاً بعد خضوعها لفحص تقني دقيق وعزلها عن شبكة الإنترنت، في خطوة تهدف إلى تقليل مخاطر الاختراق والاستهداف عبر الثغرات الرقمية. وتأتي هذه الإجراءات في إطار قلق متزايد داخل الدوائر الأمنية الروسية من إمكانية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات كاميرات المراقبة، وتحديد تحركات الشخصيات الحساسة بناءً على أنماط سلوكية معقدة.

وأوضحت الصحيفة أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تمكنت من جمع كميات ضخمة من تسجيلات كاميرات المرور داخل إيران، بهدف تحديد موقع وتوقيت اجتماع عقد في 28 فبراير بين خامنئي وعدد من كبار مساعديه، وهو الاجتماع الذي أسفر عن مقتل عدد من المسؤولين الأمنيين خلال ضربة افتتاحية في إطار مواجهة عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وأشارت إلى أن عملية الاغتيال داخل المجمع الرئاسي مثّلت دليلاً على تطور كبير في استخدام الذكاء الاصطناعي، الذي بات قادراً على تحليل ملايين الساعات من التسجيلات المصورة الصادرة عن آلاف الكاميرات، واستخراج أنماط دقيقة لتحديد الأهداف ومراقبتها.

وأضافت أن هذا الاختراق الأمني الهزّ الثقة في أنظمة المراقبة التي تعتمد عليها الحكومات لحماية كبار المسؤولين. وقال مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف إن منظومة المراقبة الواسعة في روسيا تحولت إلى نقطة ضعف محتملة، محذراً من أن هذه الأنظمة قد تُستغل عبر ثغرات رقمية يمكن للأعداء الوصول إليها.

وأوضح بورتنيكوف، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية خلال مايو الماضي، أن القضاء الأخير على مسؤولين إيرانيين كبار من قبل التحالف الأمريكي الإسرائيلي يمثل إشارة تحذير واضحة، مشيراً إلى أن تحديد مواقع الضحايا تم جزئياً عبر أبواب خلفية برمجية في أنظمة المراقبة داخل طهران. وبحسب التقرير، فإن الحكومات كانت تدرك منذ سنوات أن كاميرات المراقبة قد تكون عرضة للاختراق، إلا أن التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي جعلت من الممكن تحليل كميات هائلة من البيانات البصرية، واكتشاف أنماط سلوكية معقدة داخل المدن والمنشآت الحساسة.

وأضافت فايننشال تايمز أن ضباط الاستخبارات الإسرائيليين استخدموا هذه القدرات لرسم خرائط دقيقة لمدينة طهران، ورصد تحركات الحراس الشخصيين لكبار المسؤولين، وربطها بمصادر استخبارات بشرية، ما ساعد في عزل أهداف محددة من بين ملايين الساعات المصورة. وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن روسيا كانت بالفعل قلقة بشأن أمن الرئيس بوتين، خاصة بعد تهديدات استخباراتية أوكرانية، واستخدام بيانات كاميرات المرور داخل روسيا لتتبع تحركات عسكرية حساسة.

ويُعد هذا التطور بمثابة جرس إنذار للدول التي تعتمد على أنظمة مراقبة واسعة النطاق، حيث أصبحت هذه الأنظمة سلاحاً ذا حدين، إذ يمكن استخدامها لحماية الأمن الداخلي، ولكنها قد تتحول أيضاً إلى أداة خطيرة في يد الأعداء إذا لم يتم تأمينها بشكل صارم





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روسيا أمن مراقبة اغتيال ذكاء اصطناعي

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