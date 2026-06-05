دعت روسيا إلى التحقق الموضوعي والدقيق من النتائج التي أعلنتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن اكتشاف مواد وعناصر جديدة مرتبطة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوط سياسية. أمريكا تدرس التراجع عن نشر صواريخ توماهوك في ألمانيا خشية التصعيد مع روسيا.

دعت روسيا إلى التحقق الموضوعي والدقيق من النتائج التي أعلنتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن اكتشاف مواد وعناصر جديدة مرتبطة ب برنامج الأسلحة الكيميائية السوري ، مؤكدة ضرورة التعامل مع هذه المعطيات بعيدًا عن أي اعتبارات أو ضغوط سياسية.

أمريكا تدرس التراجع عن نشر صواريخ توماهوك في ألمانيا خشية التصعيد مع روسيا. في الوقت نفسه، أعلنت روسيا عن إعتراضها وتدمير 272 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري.

في هذا السياق، أوضح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن التقدم الذي حققته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تحقيقاتها لا يعد مفاجئًا، مشيرًا إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة، بما في ذلك الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، تسببت في تأخير عمل فرق المنظمة داخل سوريا لعدة أشهر. وأضاف نيبينزيا، أن موسكو تشعر بالقلق إزاء ما وصفه بمحاولات التسرع في استخلاص الاستنتاجات وتوجيه الاتهامات قبل استكمال عمليات التحقق الفني اللازمة، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية والحيادية في التعامل مع هذا الملف الحساس.

في ظل هذه التطورات، يبدو أن التعاون الدولي في هذا المجال يتعرض لتحديات جديدة، مما يزيد من التوترات بين الدول. في هذه الحالة، يتعين على جميع الأطراف أن تتعاون وتعمل معًا لتحقيق تقدم في هذا المجال، وتجنب أي تصعيد إضافي في الوضع الإقليمي. وبهذه الطريقة، يمكن للجميع أن يتوحد في هدف مشترك، وهو إزالة الأسلحة الكيميائية من المنطقة، وتحقيق السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة الواسعة المجاورة لها.





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