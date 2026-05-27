روسيا تهدد بإلغاء اتفاقيات التوريد التفضيلية مع أرمينيا رداً على سعيها للانضمام للاتحاد الأوروبي

تهددروسيا بإلغاء مزايا تجارية تقدمها لأرمينيا بسبب تقرب يريفان من بروكسل، في وقت تلتزم فيه أرمينيا علناً بمسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتعليق مشاركتها في منظمة أمنية يقودها الكرملين.

ذكرت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم الأربعاء أن روسيا هددت بإلغاء اتفاقيات التوريد التفضيلية المبرمة مع أرمينيا والتي تشمل الغاز والمنتجات النفطية والماس الخام، وذلك ردا على توطيد يريفان لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي .

ويأتي هذا التهديد في وقت حرج، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات البرلمانية الأرمنية المقررة في السابع من يونيو المقبل. أرمينيا، التي تقع في جنوب القوقاز، كانت حليفا تقليديا لموسكو وترتبط بها بعلاقات وثيقة منذ انحلال الاتحاد السوفيتي عام 1991.

ونقلت الصحيفة عن رسالة dirigée من وزارة الطاقة الروسية إلى وزارة البنية التحتية الأرمينية تحذر من أن الخطوات العملية الجارية لتعزيز تفاعل أرمينيا مع الاتحاد الأوروبي وتطلع الحكومة الأرمينية المعلن للانضمام إلى الاتحاد تهدد الحفاظ على المستوى العالي من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا وأرمينيا وتطويره. ورغم نفي الحكومة الأرمينية初始ا وجود مثل هذه الرسالة أو مضمونها، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صحة الوثيقة ووجودها.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الخصومات والحوافز الاقتصادية التي تحصل عليها أرمينيا حاليا تأتي على حساب المصالح الروسية، وتساءل عما إذا كان بإمكان أرمينيا أن تتوقع الحصول على مزايا مماثلة أو أفضل من انضمامها المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي. ويعتمد الاقتصاد الأرمني بشكل كبير على الإمدادات الروسية، حيث يحصل بموجب اتفاق أبرم في عام 2013 على مواد خام أساسية، ولا سيما الغاز، معفاة من الرسوم الجمركية.

وفي مؤشر واضح على الانزياح عن MOSCOW، أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في شهر أبريل الماضي عن عزم بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، كما علقت حكومته مشاركة البلاد في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي كتلة أمنية تهيمن عليها روسيا.





