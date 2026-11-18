أعلنت روسيا وإيران والصين أن استئناف عمليات التفتيش النووي الإيراني مشروط بوقف كامل للأعمال العدائية وإزالة التهديدات بتجدد العدوان على المنشآت النووية.

أعلنت روسيا و إيران و الصين ، يوم الأربعاء، في بيان مشترك خلال جلسة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، أن استئناف أنشطة التفتيش التابعة للوكالة في إيران لن يكون ممكناً إلا بموجب شروط صارمة تتعلق بسلامة المنشآت واستقرار المنطقة. وقد أكد الجانب الروسي خلال هذه الجلسة أن أي تقدم في هذا المجال يعتمد بشكل كلي على الظروف الأمنية المحيطة، مشيراً إلى أن الوضع الراهن لا يسمح بأي إجراءات تفتيشية في الوقت الحالي.

الموقف الروسي والصيني بشأن التفتيش النووي

صرح الممثلون الروس والصينيون وبشكل قاطع أن "لا يمكن مثل هذا الاستئناف" لعمليات التفتيش إلا بشرط الوقف الكامل للأعمال العدائية وإزالة جميع تهديدات استئناف العدوان على المنشآت الإيرانية. ولفت البيان إلى ضرورة تقديم ضمانات مقنعة من قبل الأطراف المعنية بعدم تكرار مثل هذه الهجمات والتهديدات بشنها مستقبلاً، مشددين على أن هذه الشروط ليست مجرد إجراءات دبلوماسية، بل هي أساسيات لا غنى عنها لعودة العمليات النووية إلى مسارها الطبيعي دون مخاطر.

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الموقف الإيراني والرأي الصيني

من جانبها، أكدت إيران من خلال بيانها المشترك أن الإصرار غير المشروط على تطبيق الضمانات بالوضع الاعتيادي في المنشآت النووية الإيرانية، دون مراعاة كافية للعقبات الموضوعية الناجمة عن أعمال العدوان واستمرار التهديد باستخدام القوة، لا يُسهم في الاستئناف الكامل لعمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما أشارت المصادر إلى أن إيران تمتلك قدرات متطورة في الحروب السيبرانية، مما يرفع من درجة التحذير حيال أي محاولات للتأثير على البنية التحتية الرقمية أو النووية، خاصة في ظل التصعيد الحالي بين الدول الكبرى والمنطقة.

تأثير العقوبات والتهديدات العسكرية

أوضح البيان المشترك أن الاستمرار في التهديد باستخدام القوة ضد المنشآت الإيرانية يشكل عائقاً جوهزاً أمام عمل المفتشين الدوليين، حيث أن السلامة الجسدية للموظفين ودقة العمليات التفتيشية تعتمد على بيئة مستقرة. ولفتت الدول الثلاث إلى أن تطبيق الضمانات التقليدية لا يأخذ في الاعتبار الواقع الميداني المعقد، مما يجعل أي محاولة لفرض جدول زمني صارم للتفتيش دون حل جذري لأزمات المنطقة أمراً غير مجدي وغير مستقر.

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مستجدات دبلوماسية دولية

في وقت واحد مع هذه التطورات النووية، شهد الساحة الدبلوماسية العالمية أحداثاً أخرى ذات طابع رمزي وسياسي، حيث تسلم وزير الخارجية المصري الميدالية الذهبية للكونجرس الممنوحة لاسم الرئيس الراحل أنور السادات. وقد عبر فخامة الرئيس المصري عن تكريم "السادات" بالكونجرس الأمريكي قائلاً إنه علينا أن نستحضر روح السلام وأثره في منع الصراعات، مؤكداً على أن هذا التكريم يجسد استمرار الالتزام بقيم الحوار والتفاهم الدولي. كما شهدت القاهرة ضبط قائد دراجة نارية بسبب التعدي على شخص باستخدام قبضة حديدية بالإسكندرية، مما يعكس استمرار جهود الأمن العام في مواجهة الجرائم العنيفة.

ردود الفعل الاقتصادية والتحذيرات الأمريكية

على الصعيد الاقتصادي والتكنولوجي، هددت الصين أمريكا بعد فرض قيود جديدة على رقائق الذكاء الاصطناعي، في خطوة تشير إلى تصاعد المنافسات الاستراتيجية بين القوى العظمى. وفي مصر، شهدت الأسواق تحديثات مستمرة لأسعار الذهب اليوم لكل الأعيرة في الأسواق والصاغة، مما يعكس تأثر الاقتصاد المحلي بالتقلبات العالمية. وتظل هذه التطورات متشابكة مع المشهد السياسي الدرامي الذي تشهده المنطقة، حيث يحاول اللاعبون الدوليون الموازنة بين الضغوط الأمنية والاقتصادية والمطالبات بالنزاهة النووية.