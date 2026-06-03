أعلنت روسيا استعدادها للمساهمة الفعالة في إيجاد حلول سياسية للنزاع حول إيران، وحثت الأطراف على ضبط النفس لتجنب تجدد صراع عسكري واسع في المنطقة، كما أدانت بريطانيا هجوم مطار الكويت

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا استعداد روسيا للمساهمة الفعالة في البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية للصراع المحيط ب إيران . وأعربت عن أمل موسكو في أن تؤدي المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة و إيران إلى استقرار مستدام وطويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط .

وشددت زاخاروفا على belief أن التناقضات يمكن ويجب حلها عبر الوسائل السياسية، من خلال تطوير حلول توافقية تستند إلى المصالح المشروعة لجميع الدول وفقاً للقانون الدولي، مؤكدة استعداد روسيا لتيسير هذا المسعى بنشاط. وعبرت المتحدثة الروسية عن قلق بالغ إزاء استئناف الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران، محذرة من أن هذا التصعيد قد يؤدي إلى تجدد صراع واسع النطاق في منطقة الخليج.

وأضافت أن التطورات قد تشعل صراعاً عسكرياً سياسياً واسعاً مدفوعاً بالعدوان العسكري الذي تشنه الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن خطوات تؤدي إلى مزيد من التصعيد وانهيار الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد حول إيران. في سياق منفصل، أدانت وزيرة خارجية بريطانيا الهجوم المروع على المدنيين في مطار الكويت الدولي، معتبرة إياه عملاً غير إنسان





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