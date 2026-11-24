أعلنت روسيا إسقاط 699 طائرة مسيرة أوكرانية ليل الثلاثاء، مع استمرار القصف على البنية التحتية للطاقة وتأثيرات على سفينتين روسيتين قبالة ليبيا.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت متأخر من ليل الثلاثاء 24 نوفمبر، أنها نجحت في اعتراض وتدمير 699 طائرة مسيرة أوكرانية خلال عملية جوية واسعة النطاق استهدفت مناطق متفرقة من الأراضي الروسية. وأشارت البيانات العسكرية الرسمية الصادرة عبر تطبيق تيليجرام إلى أن هذه الأرقام تشمل محاولات اختراق جوي حاولت استهداف خطوط الدفاع الروسية في عدة جبهات متزامنة، مما يعكس كثافة الهجمات الجوية التي تشنها القوات الأوكرانية بشكل متزايد.

تفاصيل إسقاط 699 طائرة مسيرة في موسكو

أوضح رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين أن العدد الإجمالي للمسيّرات التي أُطلقت صوب العاصمة الروسية بلغ 355 طائرة، منها 63 مسيّرة تم تدميرها بنجاح أثناء اقترابها من المدينة دون الوصول إلى أهدافها الحساسة. ولم تسجل السلطات الروسية في العاصمة أي حالات سقوط أو إصابات مدنية نتيجة هذه الموجة الهجومية، حيث عملت أنظمة الدفاع الجوي المكثفة على اعتراض معظم الأهداف قبل أن تصل إلى المناطق المأهولة بالسكان في الضواحي والأحياء الرئيسية.

Also read تحرير 2683 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال حملات مرورية

استهداف البنية التحتية للطاقة الروسية

تواصل القوات الروسية قصف الأراضي الأوكرانية في إطار النزاع المستمر منذ ما يقرب من خمس سنوات، مع تركيز استراتيجي واضح على تدمير البنية التحتية للطاقة في المدن الأوكرانية. يأتي هذا التصعيد في ظل اقتراب فصل الشتاء القارس، حيث تسعى موسكو جاهدة لخلق ضغوط اقتصادية وإنسانية من خلال تعطيل إمدادات الكهرباء والتدفئة، في حين تتعرض البنية التحتية الروسية نفسها لهجمات متكررة تستهدف محطات الطاقة ومراكز التوزيع.

هجمات أوكرانية على سفينتين روسيتين قرب ليبيا

في تطور موازٍ، أعلنت أوكرانيا يوم الاثنين أنها تقف وراء هجمات ناجحة نفذت خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد سفينتين حربيتين روسيتين قبالة السواحل الليبية. استهدفت الهجمات إحدى السفينتين الراسية في ميناء، والأخرى في المياه القريبة، مما أسفر عن تدمير واحدة من أحدث السفن الحربية التابعة للأسطول الروسي، وهو打击 يعكس قدرة القوات الأوكرانية على ضرب الأهداف الروسية في مناطق بعيدة عن خط المواجهة المباشر.

Advertisement

تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة

تشير هذه التطورات العسكرية المتزامنة إلى تصعيد شامل للحرب شمل الجبهات الأرضية والجوية والبحرية، مع تزايد الاعتماد على الطائرات المسيرة كوسيلة رئيسية للعدوان والدفاع من كلا الجانبين. تستمر موسكو في تعزيز دفاعاتها الجوية في منطقة موسكو وشبه جزيرة القرم، في حين تحاول أوكرانيا ضرب الأهداف الروسية في أعماقها باستخدام تقنيات جديدة وطرق غير تقليدية للوصول إلى الأهداف العسكرية الاستراتيجية.

التطورات المستقبلية والمتابعة المستمرة

في ظل استمرار هذا التصعيد المكثف، تظل المعطيات الحالية تشير إلى أن الحرب تدخل مرحلة جديدة من التوتر العالي، حيث لا توجد مؤشرات على هدوء الوضع قريباً. ستبقى المتابعة الدقيقة للأعداد المعلنة حول الطائرات المسيرة المدمرة والنتائج الميدانية للهجمات البحرية أمراً حاسماً لفهم اتجاهات المواجهة العسكرية بين الجانبين في الأشهر القادمة.