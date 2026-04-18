روسيا تدمر 22 طائرة مسيرة أوكرانية، والناتو يؤكد دعمه لكييف عبر مبادرة تشيكية للذخيرة

حاكم سيفاستوبول الروسية يعلن عن تدمير 22 طائرة مسيرة أوكرانية دون وقوع إصابات. في سياق متصل، يزور الأمين العام لحلف الناتو التشيك لبحث سبل تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، خاصة من خلال مبادرة الذخيرة التشيكية التي تهدف لسد النقص الحاد في الإمدادات.

أفاد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، عن نجاح قوات الدفاع الروسية في صد هجوم أوكراني واسع النطاق، حيث تم تدمير 22 طائرة مسيرة تابعة للقوات الأوكرانية. وأكد رازفوجاييف عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية جسيمة جراء هذا الهجوم، مشيرًا إلى فعالية الإجراءات الدفاعية المتخذة. وفي سياق متصل بالشأن الأوكراني، بدأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو )، ينس ستولتنبرغ، زيارة رسمية إلى جمهورية التشيك .

التقى ستولتنبرغ خلال زيارته برئيس الوزراء التشيكي، بهدف تعزيز التعاون الأمني المشترك ومناقشة سبل دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي المستمر. تأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة ستولتنبرغ في اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية بشأن أوكرانيا، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين. وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن حزمة جديدة من المساهمات العسكرية التي ستقدمها الدول الأعضاء في الحلف لدعم كييف، بما في ذلك تمويل إضافي لـ "المبادرة التشيكية للذخيرة". تُعد "المبادرة التشيكية للذخيرة" إحدى أبرز الآليات التي أطلقتها جمهورية التشيك لدعم القوات الأوكرانية، وتهدف بشكل أساسي إلى تأمين وتوريد كميات كبيرة من الذخائر من مصادر دولية متنوعة. وتأتي هذه المبادرة في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه القوات الأوكرانية في إمدادات الذخيرة، وهو أمر حيوي لاستمرار قدرتها على الدفاع عن أراضيها. وقد رحب الأمين العام لحلف الناتو خلال اجتماع برلين بالمساهمات الجديدة التي أعلنت عنها عدة دول، معتبرًا أن الدعم التشيكي في مجال الذخيرة يمثل عنصرًا حاسمًا لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا على المدى القصير والمتوسط. وقد أثبتت هذه المبادرة فعاليتها خلال الأشهر الماضية في تسريع وصول الذخائر إلى كييف، من خلال تنسيق جهود الدول الحليفة وتوفير التمويل اللازم لشراء هذه الإمدادات من الأسواق العالمية. وشدد ستولتنبرغ على أهمية استمرار هذه الجهود لضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة والذخائر التي تحتاجها للدفاع عن نفسها. وفي سياق منفصل، أعلنت موسكو عن التزامها بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وفي كافة محيطات العالم، وهو تأكيد على الدور الروسي في تأمين الممرات المائية الدولية. كما أشارت تقارير إلى ظهور ما يوصف بـ "الروبوت العملاق" في ساحات القتال بين روسيا وأوكرانيا، مما يفتح تساؤلات حول طبيعة التطورات التكنولوجية في الحرب. وتأكيدًا على أهمية الدور الذي تلعبه جمهورية التشيك داخل منظومة الدعم الغربي لأوكرانيا، ناقش ستولتنبرغ مع رئيس الوزراء التشيكي سبل تعزيز دور براغ في توفير الإمدادات العسكرية الحيوية، وخاصة الذخائر. كما تطرق النقاش إلى الجهود الجماعية داخل حلف الناتو لمواصلة دعم أوكرانيا في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجه القارة الأوروبية. وتعكس هذه الزيارة واللقاءات أهمية الشراكة بين الناتو والجمهورية التشيكية في مواجهة التهديدات الإقليمية والدولية، وإيجاد حلول مبتكرة لدعم الدول التي تتعرض للاعتداء. وقد أبرزت هذه التطورات الدور المحوري الذي تلعبه التشيك كمساهم رئيسي في جهود الحلف لدعم أوكرانيا، لا سيما في مجال تأمين الذخائر، والتي تعد شريان الحياة للقوات على خطوط الجبهة. ويستمر الدعم الدولي لأوكرانيا في ظل تطورات ميدانية متلاحقة، حيث تواصل روسيا إطلاق مسيرات، بينما تسعى كييف لتعزيز قدراتها الدفاعية بالتعاون مع حلفائها الغربيين





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أوكرانيا روسيا الناتو التشيك ذخيرة

United States Latest News, United States Headlines

