القوات الروسية تستهدف قاطرات السكك الحديدية الأوكرانية بشكل مكثف، مما يخلق تحديات لوجستية كبيرة ويعطل نقل الذخيرة والوقود إلى خطوط المواجهة.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن شن ضربات مستهدفة ومكثفة باستخدام الطائرات المسيرة مساء اليوم، استهدفت منشآت نقل حيوية وسفنًا بحرية تعمل لصالح القوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبتروفسك. وقد أسفرت هذه العمليات العسكرية الدقيقة عن إصابة ثلاث قاطرات سكك حديدية كانت تستخدم لنقل شحنات ذات أغراض عسكرية، في خطوة تؤكد تضييق الخناق اللوجستي على الجيش الأوكراني.

تغيير تكتيكي في استهداف السكك الحديدية

يشكل تكثيف الجيش الروسي لاستهداف قاطرات السكك الحديدية في أوكرانيا تحولاً تكتيكياً بالغ الأهمية في سير العمليات العسكرية. لم يعد التركيز الروسي منصبا فقط على تدمير مسارات السكك الحديدية التي يسهل إصلاحها نسبياً عبر الفرق الهندسية، بل بات الهدف الرئيسي يستهدف "العصب المحرك" لشبكة النقل الكاملة، والمتمثل في القاطرات الحديدية ذاتها.

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تعتبر القاطرات عنصراً حاسماً يصعب تعويضه أو صيانته على المدى القصير مقارنة بتزوير المسارات. هذا التحول الاستراتيجي يهدف إلى شل حركة النقل بكفاءة، حيث يتطلب استبدال القاطرات التالفة وقتاً طويلاً وموارد كبيرة غير متاحة بسهولة في بيئة قتالية نشطة، مما يعيق القدرة الأوكرانية على استعادة إيقاع الإمداد بشكل سريع.

تحديات لوجستية كبيرة لقوات كييف

يمثل هذا الاستهداف المتصاعد تحدياً لوجستياً كبيراً وملموساً للقوات الأوكرانية، نظرا لاعتماد نظام كييف شبه الكامل على السكك الحديدية كشريان رئيسي ونادر لنقل الإمدادات العسكرية الثقيلة، والوقود، والذخيرة من الدول الغربية نحو خطوط المواجهة في الشرق والجنوب. هذا الاعتماد الحاد يجعل الشبكة الحديدية هدفاً استراتيجياً لا غنى عنه لأي هجوم أو دفاع ناجح.

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مع تآكل أسطول القاطرات المتبقي، تزداد احتمالات حدوث اختناقات حادة في سلاسل الإمداد وتأخيرات خطيرة في وصول التعزيزات البشرية والمعدات إلى الجبهات الساخنة. هذا الوضع يجبر القيادة الأوكرانية على مواجهة عقبات متزايدة في الحفاظ على استمرارية الجبهات الدفاعية والهجومية ضد القوات الروسية المتقدمة.

استراتيجيات بديلة ودفاعات محتملة

يفرض الضغط اللوجستي المتزايد على الجانب الأوكراني البحث عن بدائل نقل برية أكثر تكلفة وأقل كفاءة وأكثر عرضة للاستهداف الجوي والمدفعي المباشر. النقل البري يتطلب حمولات أصغر وأعداداً أكبر من الشاحنات، مما يزيد من العبء على الطرق والمخاطر الأمنية للعربات المدنية والعسكرية على حد سواء.

في المقابل، قد تضطر كييف إلى تعزيز الدفاعات الجوية حول المنشآت الحيوية والقاطرات المتبقية لحماية ما تبقى من بنيتها التحتية اللوجستية من مزيد من الدمار. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر يتمثل في استبدال القدرة النقلية الهائلة التي كانت توفرها القاطرات المدمرة، مما يخلق فجوة خطيرة قد تستغلها القوات الروسية لتحقيق اختراقات ميدانية.