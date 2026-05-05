أدخلت وزارة الدفاع الروسية سفينة "بوليارني" الكاسحة للألغام في خدمة الأسطول الشمالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود موسكو لتعزيز قوة أسطولها البحري، خاصة في ظل التوترات الجارية في المنطقة. وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إيران يجب أن تسلم اليورانيوم المخصب حتى لو كان غير صالح للاستخدام، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تواصل القتال بفضل أسلحة يشتريها الناتو من أمريكا بأموال الأوروبيين.

أعلن الجيش الروسي عن دخول سفينة الكاسحة للألغام "بوليارني" إلى خدمة الأسطول الشمالي ، في خطوة تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود موسكو لتعزيز قوة أسطولها البحري، خاصة في ظل التوترات الجارية في المنطقة.

وأوضحت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أن مراسم رفع علم البحرية على السفينة الجديدة جرت في مدينة بالتييسك، حيث تم تسجيلها رسميًا ضمن قوات الأسطول الشمالي الروسي. وتعتبر "بوليارني" عاشر سفينة من نوع "ألكسندريت" التي طورت في إطار المشروع الحكومي الروسي رقم 12700، وتتميز بخصائص فريدة تجعلها واحدة من أكثر السفن تطورًا في العالم. قبل تسليمها للجيش، خضعت السفينة لعدة مراحل من الاختبارات في ميادين التدريب التابعة لأسطول بحر البلطيق الروسي، حيث تم التحقق من عمل جميع أنظمتها ومنظومات التسليح الموجودة فيها.

يبلغ طول السفينة 61 مترًا، وعرضها 10 أمتار، ومقدار إزاحتها للمياه يعادل 890 طنا، كما أنها قادرة على نقل طاقم مكون من 44 شخصًا، والإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية. تتميز سفن "ألكسندريت" الروسية بأكبر هيكل للسفن في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المتجانسة، يتم تشكيله بطريقة الحقن الفراغي، ما يجعلها عصية على الاكتشاف من قبل الألغام البحرية المغناطيسية. بالإضافة إلى ذلك، تجهز هذه السفن بمعدات سونار متطورة، وغواصات صغيرة يتم التحكم بها لاسلكيًا لتساعدها على اكتشاف وتدمير الألغام البحرية.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن إيران يجب أن تسلم اليورانيوم المخصب حتى لو كان غير صالح للاستخدام، مشيرًا إلى أن أوكرانيا تواصل القتال بفضل أسلحة يشتريها الناتو من أمريكا بأموال الأوروبيين. وأضاف ترامب أن هذه الخطوة ضرورية لضمان عدم استخدام إيران لليورانيوم في أغراض عسكرية، في إشارة واضحة إلى المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي الوقت نفسه، تستمر التوترات بين روسيا والغرب، حيث تركز موسكو على تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة في المجال البحري، في محاولة لحماية مصالحها الاستراتيجية في المنطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية توترًا متزايدًا، خاصة في ظل الأزمة الأوكرانية المستمرة، حيث تلعب روسيا دورًا محوريًا في دعم القوات الأوكرانية المناهضة للحكومة المركزية.

وتؤكد هذه الخطوات على أهمية الأساطيل البحرية في الاستراتيجية العسكرية الحديثة، حيث تلعب دورًا حاسمًا في حماية الحدود البحرية، وضمان حرية الملاحة، وتأمين خطوط الإمداد البحرية. وفي هذا الإطار، تستمر روسيا في تطوير تقنياتها العسكرية، خاصة في مجال الكشف عن الألغام وتدميرها، مما يعزز من قدرتها على حماية أسطولها ومنع أي تهديدات محتملة في المياه الإقليمية.

