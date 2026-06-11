روسيا تؤكد متانة علاقاتها الاستراتيجية مع مصر وتشدد على رفض الهيمنة الغربية في احتفالات يومها الوطني

في كلمة ألقاها بمناسبة اليوم الوطني الروسي بالقاهرة، استعرض القائم بأعمال روسيا الاتحادية الدور التاريخي لبلاده في هزيمة النازية، ومنتقداً توسعات الناتو، مع التأكيد على عمق الشراكة مع مصر في المجالات النووية والتجارية والثقافية.

شهدت العاصمة ال مصر ية القاهرة احتفالية دبلوماسية رفيعة المستوى بمناسبة اليوم الوطني ل روسيا الاتحادية، حيث ألقى يوري ماتفييف، القائم بأعمال روسيا لدى القاهرة، كلمة شاملة استعرض فيها ملامح الهوية الروسية وتطلعات بلاده في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

وأكد ماتفييف في مستهل حديثه أن الشعب الروسي يحمل اعتزازاً عميقاً بتاريخه العريق وثقافته الغنية التي تميزت بالتنوع الكبير في المناطق والتقاليد، مشيراً إلى أن روسيا لم تكن مجرد مشارك في الأحداث العالمية، بل كانت فاعلاً أساسياً قدم إسهامات كبرى شكلت مسار التاريخ البشري. وسلط الضوء بشكل خاص على الدور الحاسم والمحوري الذي لعبه الجيش السوفيتي والشعب السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، حيث كانت التضحيات الروسية هي الركيزة الأساسية في تحقيق الانتصار الساحق على النظام النازي والقضاء عليه بشكل نهائي، وهو إرث تاريخي تظل روسيا متمسكة به كرمز للحرية والعدالة ومكافحة الفاشية في كل زمان ومكان.

وفي سياق متصل، انتقل الدبلوماسي الروسي للحديث عن التحديات الراهنة التي تواجه الأمن القومي الروسي، موضحاً أن موسكو تواصل بكل حزم الدفاع عن مصالحها الوطنية وأمنها في مواجهة ما وصفه بمحاولات فرض الهيمنة من قبل قوى خارجية تسعى للسيطرة على مقدرات الدول الأخرى. وأشار ماتفييف إلى أن روسيا، ورغم الضغوطات الخارجية الشديدة والعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فُرضت عليها، نجحت في تحويل هذه التحديات إلى فرص لبناء اقتصاد وطني حديث، ديناميكي، ومستقل، قادر على الصمود والنمو بعيداً عن التبعية.

كما استذكر الدور التاريخي لروسيا في دعم حركات التحرر الوطني في قارتي إفريقيا وآسيا، ومساهمتها الفعالة في إنهاء الأنظمة الاستعمارية القديمة، مؤكداً أن بلاده تقف اليوم سداً منيعاً في وجه ما أسماه الطموحات الاستعمارية الجديدة التي تحاول العودة بصور مختلفة، محذراً في الوقت ذاته من بروز مظاهر النازية الجديدة في بعض الدوائر الأوروبية، وهو أمر يثير القلق ويتطلب يقظة دولية. وعلى صعيد العلاقات مع حلف شمال الأطلسي، وجه القائم بأعمال روسيا انتقادات لاذعة لسياسات الناتو وتوسعاته المستمرة التي تقترب بشكل خطير من الحدود الروسية، معتبراً أن هذا التوسع يمثل تهديداً مباشراً للأمن الاستراتيجي الروسي.

وأوضح أن الحلف قد تعمد تحويل أوكرانيا إلى منصة عسكرية متقدمة تستهدف روسيا، وسعى من خلال تقديم الدعم العسكري المكثف وفرض العقوبات الاقتصادية إلى تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا، وهو مسعى أكد ماتفييف أنه لن ينجح. كما تطرق إلى التهديدات الإرهابية التي تستهدف المدنيين الروس، مستشهداً بالهجوم الغادر الذي نفذته طائرات مسيرة على سكن طلابي في مدينة ستاروبيلسك خلال شهر مايو الماضي، مشدداً على أن الدولة الروسية لن تتهاون أبداً مع أي اعتداءات تستهدف أمن مواطنيها أو تستهدف المنشآت المدنية.

أما فيما يخص العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة، فقد وصف ماتفييف مصر بأنها شريك استراتيجي وموثوق لروسيا منذ عقود طويلة، لافتاً إلى وجود توافق كبير ورؤى مشتركة بين البلدين تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية الشائكة. وأكد أن التعاون بين الجانبين يتجاوز الإطار السياسي ليشمل مجالات حيوية متعددة، حيث تأتي على رأس هذه المشروعات إنشاء أول محطة للطاقة النووية في مصر من خلال شركة روساتوم، وهو المشروع الذي يمثل نقلة نوعية في مجال الطاقة في مصر وتعزيزاً للشراكة التكنولوجية.

كما أشار إلى النمو المتواصل في حجم التبادل التجاري والتعاون المتنامي في قطاعات العلوم، والتعليم، والثقافة، والرياضة، مؤكداً أن التفاهم المتبادل والروابط الوثيقة بين الشعبين المصري والروسي هما حجر الزاوية الذي تستند إليه هذه الشراكة المتينة، معرباً في ختام كلمته عن أصدق تمنياته لمصر ولجميع شعوب العالم بالسلام والازدهار والنجاح





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