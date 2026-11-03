روسيا تؤكد تعرض تطبيق الإنذار الجوي لهجوم إلكتروني واسع بعد نشر رسائل نووية مزيفة في أوكرانيا

إعلان روسيا عن هجوم سيبراني على تطبيق الإنذار الجوي، وتفاصيل رسائل التهديد بالنووي التي سببت ذعراً في أوكرانيا، وردود السلطات الأوكرانية على الاختراق.

أعلنت السلطات الروسية عن تعرض التطبيق الخاص بتنبيهات الإنذار الجوي والهوائي المستخدم في روسيا ل هجوم إلكتروني واسع النطاق وجسيم، وذلك في أعقاب أحداث مثيرة للقلق حدثت في الأراضي الأوكرانية.

كان هذا التطور قد تبع تقارير عن إرسال التطبيق لإشعارات كاذبة ومضللة، تضمنت تهديدات بوجود هجمات نووية أو كيميائية، بالإضافة إلى تنبيهات حول اندلاع اشتباكات مسلحة في الشوارع. وقد أثارت هذه الرسائل الكاذبة موجة من الذعر والرعب بين المدنيين في مختلف مناطق أوكرانيا، خاصة وأن المحتوى كان مكتوباً باللغة الروسية، مما عزز الشكوك حول مصادر هذه الهجمات الإلكترونية وطبيعتها.

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كييف تؤكد اختراق أنظمة الإنذار الجوي

وقد أكدت كييف رسمياً لاحقاً أن نظام الإنذار الجوي قد تعرض لاختراق تقني، مما أدى إلى تعطيل أنظمة التحذير المعتادة ونشر معلومات خاطئة تهدد الأمن والاستقرار العام. وفي هذا الصدد، أشار سلاح الجو الأوكراني إلى تفاصيل محددة من إحدى الرسائل المزعجة التي وردت في نظام الإنذار، حيث جاء فيها نصاً: مرحبا، إنذار نووي على وشك الانطلاق في أنحاء أوكرانيا، لا تقلقوا، صاروخ أوريشنيك في طريقه إليكم.

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وقد أثارت هذه العبارة الغريبة والمتناقضة تساؤلات واسعة حول دوافع المهاجمين ومدى تعقيد العملية الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، أفادت صحيفة كييف إندبندنت الموثوقة بأن صافرات الإنذار من الغارات الجوية قد دوت فعلياً في مختلف المناطق الأوكرانية، مما زاد من حدة التوتر والارتباك لدى السكان الذين حاولوا التمييز بين التهديدات الحقيقية والتدخلات الإلكترونية الخبيثة.

تداخل أخباري مع محتوى ترفيهي

وفي سياق متصل، ورد في نهاية النص المصدر المذكور إشارة غير مرتبطة بالموضوع الإخباري الرئيسي حول شخصية فنية تدعى أحمد السقا وردوده على مي عمر بشأن فيلم جديد يحمل عنوان خلي بالك من نفسك، مما يشير إلى وجود تداخل غير مقصود بين محتوى إخباري ومحتوى ترفيهي في المصدر الأصلي، ولكن التركيز يظل منصباً على الجوانب الأمنية والعسكرية المتعلقة بالهجوم السيبراني وتأثيراته على المدنيين.