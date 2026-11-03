روسيا تستخدم الفيتو على مشروع القرار الأميركي حول المينورسو في مجلس الأمن

تفاصيل استخدام روسيا للفيتو على مشروع القرار الأميركي حول بعثة المينورسو بالصحراء الغربية، وردود الفعل المغربية والدولية على هذا التطور الجديد في مجلس الأمن الدولي.

أعلنت الجمعية العامة أن جلسة مجلس الأمن الدولي التي جرت يوم الجمعة انتهت دون اعتماد مشروع القرار الأمريكي المعني بمستقبل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية. وقد تم منع إقرار هذا المشروع نتيجة استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو)، في ظل عدم حصول المشروع الروسي البديل على الدعم الكافي من الأصوات المطلوبة للتمرير.

أكدت مصادر أن هذا التصويت عكس تحولات استراتيجية في الموقف الدولي، حيث حظي المشروع الأمريكي بتأييد 11 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس، قبل أن يحجب تطبيقه بالفيتو الروسي. وفي المقابل، لم ينجح المشروع الروسي، الذي كان يدعو إلى تمديد ولاية البعثة مع الحفاظ على هيكلها الحالي دون تغييرات جوهرية، في الحصول إلا على ثلاث أصوات فقط.

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تطورات مشروع القرار الأمريكي ورفض الفيتو الروسي

يُشار إلى أن مشروع القرار الأمريكي لم يكن مجرد تمدد زمني روتيني لولاية البعثة، بل تضمن رؤية لتطوير المهام الميدانية لدعم العملية السياسية، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأرضية أساسية للمفاوضات. وقد أوضح خبراء أن هذا التوجه يسعى لتغيير طبيعة عمل البعثة بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي تم ترسيخه عبر القرارات السابقة.

في المقابل، حاول المشروع الروسي الحفاظ على الوضع القائم، رغم أن الوظيفة الأصلية للبعثة المتمثلة في تنظيم الاستفتاء قد توقفت منذ أكثر من عقدين من الزمان. ويؤكد المحللون أن هذا الجدل ليس مجرد عجز في الاختيار بين خيارين متكافئين، بل يعكس صراعًا بين رغبتين مختلفتين في تحديد مسار التسوية.

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الموقف المغربي وبيان الديوان الملكي حول الملف

أعربت المملكة المغربية عن ارتياحها الشديد للتطورات التي أدت إلى طرح موضوع مستقبل البعثة من جديد، معتبرة أن ذلك يمثل طي صفحة طويلة استمرت لثلاثين وخمس سنوات منذ إنشاء البعثة عام 1991. ودعا البيان الصادر عن الديوان الملكي إلى الانتقال نحو مرحلة جديدة تقوم على الدفع الفعلي بالعملية السياسية.

شدد الموقف المغربي على تشبثه بوقف إطلاق النار والتزامه بتحمل مسؤولياته في حماية الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى أن المملكة ستواصل الدفاع عن وحدتها الترابية. وأشار الخبراء إلى أن البلاغ الملكي يحمل دلالات سياسية عميقة تتجاوز رد الفعل على نتائج التصويت، حيث يعكس رغبة في إنهاء مرحلة تدبير النزاع التي اعتبرها المغرب متجاوزة.

تحليلات الخبراء حول التداعيات والمراحل المقبلة

أكد الأستاذ الجامعي محمد بنطلحة الدكالي أن النتيجة السياسية لمشروع القرار الأمريكي، رغم إسقاطه، تحمل دلالات مهمة تتعلق بتعزيز مكانة مبادرة الحكم الذاتي. وأوضح أن حصول المشروع على غالبية الأصوات يعكس تقاربًا دوليًا مع هذا الاتجاه، بينما أظهر المشروع الروسي عزلة كبيرة داخل الأروقة الدبلوماسية للمجلس.

من جانبه، ذكر الكاتب والخبير في ملف الصحراء الغربية محمد الغيث ماء العينين أن القرار 2797 الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2025 جعل من الحكم الذاتي أساسًا للمفاوضات، وأدى إلى مراجعة استراتيجية لمستقبل البعثة. وأكد أن تعذر تحويل الآلية الأممية بما يتلاءم مع هذا المرجعية الجديدة جعل انتهاء الولاية خيارًا أفضل من استمرار وضع يعتبره المغرب غير مجدٍ.

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من الناحية القانونية، أشار الخبراء إلى أن عدم تجديد الولاية يعني انتهاء التفويض العملياتي للبعثة بانقضاء الأجل المحدد لها. ومع ذلك، قد يستمر وجود بعض أفرادها ومعداتها مؤقتًا للسماح بإجراءات الانسحاب والتصفية بشكل منظم. كما دعا المغرب إلى إنهاء تناول الملف في جلسات المجلس الدورية، منتقلًا بمركز الثقل نحو تعزيز المكاسب الدبلوماسية والمشاريع التنموية في الأقاليم الجنوبية.