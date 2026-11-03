روفيدا فتحي تحصد البرونزية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالصين

أشاد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل بتتويج لاعبة المنتخب روفيدا فتحي بالميدالية البرونزية في وزن 69 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال في الصين.

هنأ جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، اللاعبة روفيدا فتحي ، لاعبة المنتخب القومي ل رفع الأثقال ، بعد تتويجها بالميدالية البرونزية في بطولة العالم ل رفع الأثقال المقامة في الصين. جاء ذلك عقب إنجازها في وزن 69 كجم.

وجاء التتويج في منافسات الكلين والنطر، حيث رفعت روفيدا فتحي ثقلًا قدره 137 كجم ضمن منافساتها في البطولة. ويمثل الإنجاز محطة جديدة في مسيرة اللاعبة على الساحة الدولية، ويعيد تسليط الضوء على حضور لاعبات مصر في المنافسات العالمية.

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تفاصيل تتويج روفيدا فتحي في وزن 69 كجم

حصدت روفيدا فتحي الميدالية البرونزية في وزن 69 كجم، وهو ما يضع اسمها ضمن المتوجين في هذه الفئة ببطولة العالم. وأشار الخبر إلى أن الميدالية جاءت في منافسات الكلين والنطر، وهي إحدى المسابقات الرئيسية في رفع الأثقال.

وبحسب ما ورد في الخبر، فإن الرفع الذي حققته اللاعبة بلغ 137 كجم، وهو الرقم الذي ساهم في وصولها إلى منصة التتويج. وتعكس هذه النتيجة مستوى المنافسة الذي تشهده بطولات العالم، حيث تتنافس اللاعبات من دول متعددة على المراكز المتقدمة في كل وزن.

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وتعد منافسات الكلين والنطر من أكثر المسابقات تطلبًا للقوة والدقة الفنية، إذ تحتاج اللاعبة إلى تنفيذ الحركات بتقنية عالية وتحمل ضغط كبير أثناء المحاولات. ومن هذا المنطلق يكتسب الإنجاز أهمية خاصة، لأنه جاء في بطولة تضم أفضل لاعبات الفئة على مستوى العالم.

إشادة الوزارة بدور الجهاز الفني والاتحاد

وجه جوهر نبيل التهنئة إلى الأجهزة الفنية والطبية المعاونة للاعبة روفيدا فتحي، مشيدًا بدورها في إعدادها ودعمها خلال فترة التحضير للبطولة. ويرى الوزير أن هذه الأجهزة كان لها أثر مباشر في الوصول إلى هذه النتيجة.

كما وجه الوزير التهنئة إلى الاتحاد المصري لرفع الأثقال، برئاسة محمد عبد المقصود، معتبرًا أن دور الاتحاد في الإعداد والمتابعة ساهم في تحقيق هذا الإنجاز. وأكد أن الإنجاز المحقق ثمرة الجهد والعزيمة والالتزام، وهو ما يبرهن على قدرة الرياضة النسائية المصرية على المنافسة والتتويج عالميًا.

وأعرب الوزير عن تقديره للإنجاز، معتبرًا أنه يعكس ما تتمتع به الرياضة النسائية المصرية من طاقات قادرة على المنافسة في المحافل الدولية. وأوضح أن الإنجاز يضيف دفعة معنوية للرياضة المصرية، ويؤكد أن الاستثمار في اللاعبات والأبطال يؤتي ثماره على المنصات العالمية.

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دعم الوزارة للأبطال في البطولات المقبلة

أكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في تقديم كل سبل الدعم للأبطال والبطلات في جميع الاستحقاقات المقبلة، وفق ما ورد في بيان الوزير. ويعني ذلك أن الدعم سيشمل اللاعبات والأبطال المشاركين في البطولات المقبلة، وليس هذا الإنجاز وحده.

وتمنى جوهر نبيل للاعبة روفيدا فتحي مزيدًا من التوفيق والنجاح في البطولات المقبلة، بما يعزز مكانتها ضمن المنتخب القومي. ويمثل هذا التمني رسالة تشجيع للاعبات الأخريات في الرياضة المصرية، لمواصلة التدريب والاستعداد للمنافسات الدولية.