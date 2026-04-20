روكيتسان التركية تستعرض أحدث منظوماتها الصاروخية في معرض الدفاع الآسيوي بماليزيا

تشارك شركة روكيتسان التركية الرائدة في صناعات الصواريخ والذخائر في معرض DSA 2026 بكوالالمبور، مستعرضةً باقة متنوعة من أنظمتها الدفاعية المتطورة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع دول جنوب شرق آسيا.

تشارك شركة روكيتسان التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية بفعالية كبيرة في معرض خدمات الدفاع الآسيوي DSA 2026 الذي انطلقت فعالياته في العاصمة الماليزية كوالالمبور. وتعد هذه المشاركة خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التواجد التركي في أسواق جنوب شرق آسيا الحيوية، حيث استعرضت الشركة مجموعة من أحدث ابتكاراتها في مجالات الصواريخ والذخائر المتطورة التي اكتسبت سمعة دولية بفضل أدائها الميداني المتميز.

ويستمر المعرض الذي يعتبر منصة دولية بارزة للتعاون الأمني والعسكري في الفترة ما بين 20 و23 أبريل 2026، مما يوفر فرصة مثالية لتبادل الخبرات العسكرية والتقنية بين الدول المشاركة. وفي سياق متصل، أكد مراد إكينجي المدير العام لشركة روكيتسان في تصريحات رسمية على هامش المعرض، أن الشركة تأتي إلى كوالالمبور محمولة بطموحات كبيرة لتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة والحليفة في المنطقة. وأشار إكينجي إلى أن التكنولوجيا الدفاعية التي تنتجها الشركة لم تعد مجرد نماذج للعرض، بل هي أنظمة قتالية أثبتت جدارتها وكفاءتها العالية في ميادين المعارك الفعلية، مما يمنح منتجات روكيتسان ميزة تنافسية فريدة في السوق العالمي. وتتضمن المعروضات التركية ترسانة متنوعة تشمل الذخائر الدقيقة المخصصة للطائرات المسيرة، والصواريخ المضادة للدروع ذات القدرة التدميرية العالية، بالإضافة إلى منظومات الدفاع الجوي المتطورة التي تحاكي أحدث التحديات الأمنية المعاصرة. علاوة على ذلك، تستعرض روكيتسان قدراتها في مجال الصواريخ بعيدة المدى وصواريخ كروز التي تعد ركيزة أساسية في الردع الاستراتيجي الحديث، فضلاً عن حلول الدفاع البحري وأنظمة المدفعية المتقدمة التي تلبي احتياجات الجيوش العصرية. إن هذه المشاركة المكثفة تعكس التطور المتسارع في الصناعات الدفاعية التركية وقدرتها على توفير حلول متكاملة تدمج بين التكنولوجيا الرقمية والصلابة القتالية. ومن المتوقع أن تسفر هذه التجمعات الدفاعية عن توقيع اتفاقيات شراكة جديدة تفتح آفاقاً واسعة للتعاون التقني والعسكري، مما يعزز من مكانة روكيتسان كفاعل أساسي في صياغة ملامح الأمن الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة، مع تأكيد الشركة على التزامها المستمر بتطوير أسلحة ذكية تتماشى مع متطلبات الحروب الحديثة والمتغيرات الجيوسياسية المتسارعة





