روميلو لوكاكو: منتخب بلجيكا يسعى لإثبات جدارته في كأس العالم 2026، مع جيل جديد يركز على مصلحة الفريق

أكد روميلو لوكاكو، نجم منتخب بلجيكا أن فريقه يريد إثبات جدارته للعالم، خلال مشاركته في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026. يتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وإيران.

يتواجد منتخب بلجيكا في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، بجانب منتخبات، مصر، ونيوزيلندا، وإيران. وقال روميلو لوكاكو في تصريحات لقناة سكاي سبورتس:سنخوض كأس عالم مختلفة، وسنذهب مع جيل جديد، جيل يريد إثبات جدارته للعالم. وأضاف لاعب نابولي الإيطالي:أعتقد أن على كل فرد أن يفهم دوره في الفريق وكيف يمكن أن يكون له دورًا هامًا.. ستكون الحوارات بيننا حاسمة، لا ينبغي لأحد أن يُفضّل مصلحته الشخصية، بل عليه التركيز على مصلحة الفريق.

وعن مسيرة ناديه هذا الموسم، قال:كان من المهم لنابولي إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.. بالتأكيد، كنا نطمح للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي، لكن كل التقدير لإنتر الذي استحق الفوز باللقب. وأتم روميلو لوكاكو تصريحاته قائلًا:تأهل روما لدوري أبطال أوروبا أمر رائع، وأنا سعيد لهم بالتأكيد. جماهيرهم تستحق ذلك..

يوفنتوس وميلان لم يتأهلا لدوري أبطال أوروبا، لكن فرقًا أخرى استحقت التأهل بدلًا منهما؛ هذه هي كرة القدم





