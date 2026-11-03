رونالدو في قائمة فيفبرو لأفضل 11 لاعبًا لعام 2026

تؤكد القائمة النهائية لفيفبرو لعام 2026 حضور الأسطورة كريستيانو رونالدو مع ليونيل ميسي ونجوم عالميين آخرين لاختيار تشكيلة العام بواسطة اللاعبين المحترفين.

أكد الاتحاد الدولي لجمعيات لاعبي كرة القدم المحترفين، والمعروف اختصارًا بـ" فيفبرو"، رسميًا عن القائمة القصيرة للمنافسة على جائزة أفضل 11 لاعبًا في العالم للرجال لعام 2026. دخل الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو ، قائد فريق النصر السعودي، في عداد المرشحين لهذا الشرف المرموق، ليظهر مجددًا في هذه القائمة بعد انقطاع طويل. تأتي هذه الخطوة في إطار التصويت السنوي الذي يُجريه اللاعبون المحترفون حول العالم لاختيار فريق العام بناءً على المعايير الرياضية الصرف.

آلية التصويت والمعايير الزمنية للتشكيلة

يُعدّ التصويت الذي أجرته "فيفبرو" عملية ديمقراطية فريدة من نوعها في عالم كرة القدم، حيث يقرر اللاعبين المحترفين فقط الفائزين بهذه الجائزة العالمية. شارك في هذه العملية التصويتية نحو 19,806 لاعبًا محترفًا قادمين من 73 دولة مختلفة حول العالم. كان على كل لاعب تقييم زملائه بناءً على الأدوار التي قاموا بها خلال فترة زمنية محددة بدقة. امتدت هذه الفترة من 4 أغسطس 2025 إلى 19 يوليو 2026.

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ولكي يكون اللاعب مؤهلاً للترشيح، يجب عليه استيفاء شرط أدائي صارم يتمثل في المشاركة في 30 مباراة رسمية على الأقل خلال الفترة المذكورة أعلاه. استنادًا إلى هذه المعطيات، تم اختيار 26 لاعبًا حصلوا على أعلى نسبة تصويت من زملائهم. سيكون من بين هؤلاء 26 مرشحًا، سيتم تحديد الـ 11 الفائزين الذين يشغلون أعلى نسبة تصويت في مراكزهم المختلفة لتشكيل تشكيلة فريق العام.

تشكيلة النجوم والمرشحين الرئيسيين

تضم القائمة المختارة التي أعلنت عنها "فيفبرو" العديد من أبرز الأسماء في تاريخ اللعبة الحديثة وحاضر المشهد الكروي. بجانب كريستيانو رونالدو، ظهرت المنافسة الشديدة مع خصمه التاريخي ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي. هذا وقد شملت القائمة أيضًا نجومًا تألقوا بشكل لافت خلال الموسم الجاري، حيث ورد اسم لامين يامال نجم برشلونة ضمن الترشيحات.

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كما شارك في المنافسة على الجائزة كيانين مبابي، نجم ريال مدريد، وهاري كين، مهاجم بايرن ميونخ. يجدر الإشارة إلى أن هاري كين حصل مؤخرًا على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، مما يعزز من فرصه في الحضور في التشكيلة النهائية. يبرز اسم رونالدو هنا كرمز للاستمرارية، حيث ترشح لأول مرة في موسم 2004-2005، ثم عاد ليترشح في النسخة الحالية وهو يبلغ من العمر 41 عامًا.

النتائج المتوقعة وتأثيرها على المشهد الكروي

ستُكشف القائمة النهائية المكونة من 11 لاعبًا، الذين سيتم اختيارهم بناءً على النتائج النهائية للتصويت، في وقت محدد ومستقبلي. من المقرر الإعلان عن اسماء الفائزين والتشكيلة الرسمية يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من عملية تقدير طويلة الأمد لأداء اللاعبين على المستوى الدولي والمحلي.

يمثل الحضور القوي للأسماء المذكورة، مثل رونالدو وميسي ومبابي وكين ويامال، مؤشرًا قويًا على مستوى التنافس العالمي. كما يعكس تنوع الخلفيات الوطنية والجغرافية لهذه الأسماء، التي تأتي من 73 دولة، الطبيعة العالمية الحقيقية لهذه الرياضة. سيستمر الاهتمام متزايدًا بنتائج هذا التصويت، نظرًا لكونه يعتمد على رأي الزملاء في المهنة أنفسهم.

إن التواجد المزدوج للأسطورة البرتغالية في قائمة "فيفبرو" لأول مرة ولآخرها حتى الآن، يبرز استثنائية مسيرته. يعود رونالدو إلى هذه القائمة بعمر 41 عامًا، مما يضعه في فئة خاصة من اللاعبين الذين يحافظون على أعلى مستويات الأداء لسنوات طويلة. يتوقع أن تكون المنافسة شديدة هذه المرة، خاصة مع وجود أسماء أخرى ذات سمعة عالمية عالية.