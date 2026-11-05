رونالدو يعلن اعتزاله المنتخب البرتغالي بعد 23 عاماً من الأرقام القياسية

كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولي نهاية نوفمبر، منهياً مسيرة استثنائية من 23 عاماً و146 هدفاً، بعد توترات مع المدرب خورخي خيسوس.

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الخميس، رسمياً عن اعتزامه اعتزال اللعب الدولي مع منتخب بلاده. وقد جاء هذا الإعلان الحاسم ليعلن نهاية فصل طويل ومميز في مسيرته الكروية، حيث سيغادر الملاعب الدولية عقب انتهاء فترة التوقف الدولي المقرر في نوفمبر الحالي. هذا القرار ينهي مسيرة استثنائية امتدت لأكثر من 23 عاماً، أصبحت فيها شخصية رونالدو الرمز الأبرز والأكثر تأليهاً في تاريخ الكرة العالمية.

يأتي هذا الخوض التاريخي من قبل رونالدو، الذي بلغ عامه الحادي والأربعين، ليسجل رقماً قياسياً غير مسبوق في عالم كرة القدم للرجال. لقد أصبح اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية على مستوى العالم، والأكثر تسجيلاً للأهداف في نفس التصنيف. وقد كشف رونالدو عن قراره النهائي عبر منشور رسمي على حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكداً عزمه تسليم القميص الذي يحمل الرقم 7 رسمياً إلى الاتحاد عقب انتهاء المباريات القادمة.

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أرقام قياسية وحضور تاريخي ممتد

خلال مشواره الطويل مع المنتخب البرتغالي، خاض كريستيانو رونالدو ما مجموعه 234 مباراة دولية. وفي هذه المواجهات الكثيفة، سجل اللاعب 146 هدفاً، محتفظاً بذلك بالرقمين القياسيين العالميين لعدد المشاركات والأهداف الدولية. بدأ رونالدو مشواره الرسمي مع المنتخب الأول في أغسطس (آب) من عام 2003، ليلتقي بعدها في ستة نسخ متتالية أو متفرقة من كأس العالم، مبرزاً استقراره الذهني والبدني عبر العقود.

التوترات مع المدرب والقرار النهائي

تشير التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام الرياضية المرموقة، بما فيها صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إلى أن قرار الاعتزال جاء في أعقاب توترات شديدة شهدتها علاقة رونالدو بالمدرب خورخي خيسوس. وقد بلغت هذه التوترات ذروتها خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية، مما أدى إلى مغادرة اللاعب لمعسكر المنتخب، وتعرضه لإيقاف مؤقت عن اللعب، مما ألقى بظلاله الثقيلة على الأسابيع الأخيرة من مسيرته الدولية.

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كما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن قرار الاعتزال يأتي في سياق التوترات التي ظهرت بوضوح خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة. وقد اختار المهاجم السابق لنادي ريال مدريد إنهاء رحلته مع المنتخب الوطني الذي أصبح هدافه التاريخي دون منازع، مما يعكس نهاية حقبة ذهبية ارتبطت بشدة باسم اللاعب وقدرته على التميز رغم المتغيرات.

إرث من البطولات والمستقبل

يترك رونالدو إرثاً حافلاً بالأرقام القياسية وثلاثة ألقاب كبرى مع المنتخب البرتغالي، أبرزها تتويجه بلقب كأس أمم أوروبا عام 2016، بالإضافة إلى فوزه بدوري الأمم الأوروبية مرتين، عامي 2019 و2025. يستعد القائد الأسطوري لإسدال الستار النهائي على مسيرته الدولية بعد أكثر من عقدين من التمثيل الشرفي لبلاده، ليغلق صفحة تاريخية كُتبت بحبر من ذهب في سجلات كرة القدم العالمية.