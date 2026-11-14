رونالدينيو يعجبة الكرة في الفيديو قبل عودته مع رافينا الإيطالي

استعرض رونالديو مهاراته الكروية المذهلة في فيديو جديد قبل عودته الرسمية مع نادي رافينا الإيطالي يوم 15 نوفمبر، متحملاً هدفه رقم 300.

أثبت الأسطورة البرازيلية رونالدينيو أن مهاراته الاستثنائية لم تخبو مع مرور الوقت، حيث استعرض في مقطع فيديو جديد قدراته الفنية الفائقة في التحكم بالكرة، قبل أيام قليلة من عودته المرتقبة إلى الملاعب مع نادي رافينا الإيطالي. وقد خطف الفيديو الأنظار بلمساته المميزة، مؤكداً احتفاظ النجم بجزء كبير من المهارة التي صنعت له شهرة عالمية واسعة، رغم سنوات ابتعاده الطويلة عن المنافسة الرسمية.

بدأ المقطع المصور بتلقي رونالدينيو للأسطورة البرازيلية للكرة وهي في الهواء، ثم راعها ببراعة باستخدام قدمه، لينجح في خفضها وتثبيتها على أرضية الملعب بدقة وسلاسة لافتتين للنظر. ولم يقتصر الأمر على هذه الحركة البسيطة، بل تابع تحركه نحو الكرة المرتدة بقوة، قبل أن يسددها باتجاه المرمى في لقطة أظهرت استمرار إحساسه المميز بالكرة وقدرته على تنفيذ المهارات الفنية الصعبة بكل سهولة، مما أعاد التذكير بالموهبة التي جعلته واحداً من أكثر اللاعبين إثارة في تاريخ اللعبة.

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التفاصيل حول العودة لرافينا الإيطالي

يأتي هذا الظهور قبل أيام قليلة من عودة اللاعب البرازيلي إلى أجواء المباريات الرسمية، بعد اتفاقه مع نادي رافينا الإيطالي على خوض مباراة مع الفريق في خطوة استثنائية بعد سنوات طويلة من اعتزاله لكرة القدم الاحترافية. ومن المقرر أن يظهر رونالدينيو بقميص رافينا أمام فريق فورلي، يوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمن منافسات دوري الدرجة الثالثة الإيطالي. وتحتضن هذه المباراة اهتماماً كبيراً من الجمهور والمتابعين، نظراً لعودة أحد أبرز نجوم كرة القدم في العقدين الأخيرين إلى دائرة الضوء.

وكان النجم البرازيلي قد ابتعد عن المشاركة في المباريات الرسمية منذ عام 2015، عندما خاض تجربته الأخيرة مع فلومينينسي البرازيلي قبل أن يعلن ارتباطه بمشروع نادي رافينا، الذي يشهد مشاركته أيضاً ضمن المجموعة المالكة للنادي. وتهدف هذه العودة إلى تسجيل رونالدينيو لهدفه الاحترافي رقم 300، بعد أن توقف رصيده عند 299 هدفاً قبل ابتعاده عن الملاعب، مما يضفي طابعاً تاريخياً ورمزياً على مشاركته القادمة.

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المشجعون والجهات المنظمة

يواصل المشجعون والمتابعون متابعة تطور حالة النجم البرازيلي، حيث أثار الفيديو الذي نشره رونالدينيو خلال تدريباته استعداداً لعودته المنتظرة، جدلاً إيجابياً واسعاً حول قدرته على استعادة مستوى اللعبة رغم مرور أكثر من عقد على آخر ظهور له. وقد أكد الفيديو أن ابتعاده عن المنافسات لم يمحُ لمسته الساحرة مع الكرة، كما أظهر أن العزلة الرياضية لم تؤثر بشكل كبير على قدراته الفنية الفردية، مما رفع التوقعات حول أدائه في المباراة المرتقبة أمام فورلي.

وبينما يقترب رونالدينيو من العودة إلى المباريات بعد فترة طويلة من الغياب، أعاد الفيديو التذكير بالمستوى الفني الذي ميز مسيرته الكروية، وأكد أن السنوات التي قضاها بعيداً عن الأضواء لم تفقده الإحساس الكروي. ومن المنتظر أن تكون مباراة نادي رافينا أمام فورلي اختباراً حقيقياً لموقعه الحالي، حيث يسعى النجم إلى إثبات أن مهاراته ما زالت قادرة على الصمود والتألق في بيئة تنافسية حقيقية، متحدياً الزمن والجسد في تحدٍ رياضي نادر.