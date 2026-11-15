رونالدينيو يعود للملعب رسميًا مع رافينا الإيطالي بعد 11 عامًا

الأسطورة البرازيلية رونالدينيو يظهر أساسيًا مع رافينا في ديربي فورلي، عائدًا للملاعب الرسمية لأول مرة منذ عام 2015.

يعود النجم البرازيلي الأسطوري رونالدينيو إلى دائرة الضوء رسميًا، حيث انضم إلى التشكيلة الأساسية ل نادي رافينا الإيطالي، استعدادًا لخوض ديربي محلي ضد نادي فورلي ، اليوم الأحد. وتأتي هذه الخطوة في إطار شراكة واسعة مع إدارة النادي برئاسة إجنازيو تشيبرياني ، لتمكين رونالدينيو من الظهور في مباراة رسمية بعد انقطاع طويل عن الملاعب.

تفاصيل العودة الرسمية بعد 11 عامًا

يُعد هذا الظهور الأول لرونالدينيو في مباراة رسمية كلاعب محترف منذ أكثر من 11 عامًا، حيث كان آخر ظهور له في عام 2015. ويحتل نادي رافينا حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة، برصيد 29 نقطة، بينما يملك نادي فورلي 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

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من المقرر أن تستضيف مباراة اليوم ملعب برونو بينيلي في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت إيطاليا، أي في السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة. وقد وصل رونالدينيو إلى مدينة رافينا يوم الجمعة، قادمًا من مدينة فورلي، ليشارك في أول حصة تدريبية معه أمس السبت.

محددات المشاركة وفترة اللعب

أكدت إدارة نادي رافينا أن مشاركة رونالدينيو لن تكون لمدة المباراة الكاملة، بل من المقرر أن يستمر في الملعب لمدة 30 دقيقة فقط. وتأتي هذه المدة المحددة في سياق التعاون بين النادي والأسطورة البرازيلية، والتي تهدف لإحياء تجربة كروية فريدة في إطار دوري الدرجة الثالثة الإيطالي.

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السياق التاريخي لرونالدينيو في إيطاليا

سجل رونالدينيو اسمه في تاريخ كرة القدم الإيطالية من قبل، حيث خاض تجربة احترافية بقميص ميلان بين عامي 2008 ويناير 2011. وسجل هدفًا في شباك إنتر ميلان خلال ديربي مدينة ميلان في 28 سبتمبر 2008، ليبدأ فصلًا جديدًا من مسيرته في الدوري الإيطالي.

يأتي هذا القرار من قبل إدارة النادي برئاسة إجنازيو تشيبرياني، ليظهر رونالدينيو في مباراة رسمية لأول مرة منذ سنوات طويلة، ما يخلق جوًا إعلاميًا وكرويًا مميزًا أمام هذا اللقاء المحلي.

بالتالي، فإن مشاركة رونالدينيو في هذا اللقاء تمثل حدثًا تاريخيًا ومميزًا للنادي والإدارة، خاصةً وأن الفريق يستضيف ديربيًا مهمًا في إطار الدوري الإيطالي، مما يعكس توجه النادي لاستقطاب أسماء عالمية.