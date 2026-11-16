رونالدينيو يعود إلى الملاعب مع نادي رافينا بعد 11 عاماً من الغياب

عاد رونالدينيو إلى كرة القدم الاحترافية مع نادي رافينا في الدرجة الثالثة الإيطالية بعد غياب 11 عاماً، وشارك في الشوط الأول أمام فورلي.

فاجأ النجم البرازيلي رونالدينيو الوسط الرياضي بعودته إلى ممارسة كرة القدم الاحترافية، بعدما خاض أول مباراة رسمية له منذ 11 عاماً مع نادي رافينا ، الذي يلعب في الدرجة الثالثة الإيطالية. وارتدى رونالدينيو ، البالغ من العمر 46 عاماً، الرقم 10 المفضل له، وقد ملأ الشعر الأبيض رأسه، وشارك في الشوط الأول بأكمله في مباراة الديربي أمام نادي فورلي.

انتهت المواجهة بفوز فريق رونالدينيو بهدفين دون رد، وذلك يوم الأحد. وساهم رونالدينيو في إحراز فريقه الهدف الأول في الدقيقة 36، في لقاء حظي بمتابعة إعلامية واسعة، إذ نُقلت المباراة عبر البث المباشر في عدة دول حول العالم.

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تفاصيل عودة رونالدينيو إلى الملعب في إيطاليا

شارك رونالدينيو في المباراة بعد غياب رسمي امتد منذ لعبه مع فريق فلومينينسي البرازيلي عام 2015، علماً بأنه كان قد اعتزل كرة القدم رسمياً عام 2018. ودخل صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 2005 إلى الملعب وسط هتافات الجماهير، في ملعب برونو بينيلي الذي يتسع لخمسة آلاف متفرج.

وأضيف إلى الملعب مدرج مؤقت بسعة 1800 مقعد، أطلق عليه اسم آر 10 لهذه المناسبة. وأطلقت الشعلات والقنابل الدخانية في المدرجات، فيما دوت أغنية كون تي بارتيرو لأندريا بوتشيلي من مكبرات صوت الملعب.

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وخلال الاستراحة بين الشوطين، قام رونالدينيو بجولة حول ملعب برونو بينيلي، ملوحاً للمشجعين الذين صفقوا له تحية. كما أحاط الصحفيون بالنجم البرازيلي في مشهد إعلامي حاشد، وانضم إليه داخل الملعب زميله السابق في منتخب البرازيل ونادي ميلان، ديدا.

تصريحات رونالدينيو وآراء المتابعين حول العودة

قال رونالدينيo لشبكة سكاي سبورت إيطاليا إنه كان من الرائع أن يكون هناك، ويلعب، ويعيش أجواء الاستعداد في غرفة الملابس. وأضاف أنه استمتع باللعب إلى جانب زملائه في الفريق، الذين نشأوا وهم يشاهدونه.

وقبل اللقاء، عبّر رونالدينيو عن أن العودة إلى الملعب بعد كل هذا الوقت جميلة جداً، وأنه حاضر ليعيش لحظة خاصة في حياته. أما حسام هيكل فعلّق عبر منصة إكس بالقول إن شعره شاب وإن جسده شاخ، لكن سحر رونالدينيو لم ينتهِ، معتبراً أنه أمهر لاعب كرة قدم في التاريخ.

في المقابل، كتب حسام ناجم أن أحد عشر عاماً من الغياب وتسعين دقيقة كانت كافية ليكتشف رونالدينيو أن الزمن يستطيع أن يسرق من الجسد شبابه، لكنه يعجز عن انتزاع كرة القدم من الروح، وفق تعبيره. كما تناقل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع مصورة لظهوره الأول منذ أكثر من عقد، ومقاطع لتدريباته مع فريق رافينا قبل مواجهة فورلي.

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تعاقد رافينا وترتيب الفريق في الدرجة الثالثة

أعلن نادي رافينا، الذي يترأسه إجنازيو سيبرياني، وهو صديق قديم لرونالدينيو، عن التعاقد معه في شهر يونيو حزيران، كما حصل رونالدينيو على حصة في ملكية النادي. ويسعى رافينا إلى بلوغ الدرجة الأولى الإيطالية.

ويحتل رافينا المركز الثاني في مجموعته الإقليمية بالدرجة الثالثة، ودخل مباريات نهاية الأسبوع متأخراً بست نقاط عن المتصدر سبيتسيا، علماً بأنه لم يلعب في الدرجة الثانية منذ عام 2008. وسيصعد فريق واحد من كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى الدرجة الثانية، فيما يحسم المقعد الأخير فيها عبر الملحق.

وعندما سُئل رونالدينيو عما إذا كان سيخوض مباراة أخرى مع رافينا، أجاب بأنه إذا اتصل به الرئيس الآن فسيعود. وكان رونالدينيو قد لعب مع برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان، إضافة إلى غريميو وفلامنغو وأتلتيكو مينيرو وفلومينينسي في البرازيل، فضلاً عن نادي كيريتارو المكسيكي. وسجل 299 هدفاً خلال مسيرته الاحترافية، وكان يأمل في إضافة الهدف رقم 300 مع رافينا، وكان سيتولى تنفيذ أي ركلة جزاء لو احتُسبت للفريق.