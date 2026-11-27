أسطورة كرة القدم رونالدو نازاريو يوضح أن السبب المالي وراء رحيله من برشلونة إلى إنتر ميلان صيف 1997 هو الفارق الكبير في الراتب من مليوني إلى 8 ملايين يورو.

كشف البرازيلي رونالدو نازاريو ، أسطورة كرة القدم العالمية، عن الأسباب الرئيسية التي دفعته لترك نادي برشلونة الإسباني والانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 1997.

أكد الظاهرة البرازيلية أن العامل المالي كان الدافع الأقوى في اتخاذ قرار الانتقال، حيث أوضح الفارق الكبير في المقابل المالي بين الناديين خلال ظهوره في بودكاست Stick to Football، مشيرًا إلى أن هذه التفاصيل كانت حاسمة في مساره الوظيفي.

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تفاصيل الصفقة المالية والإنجاز الفوري

غادر رونالدو نازاريو الفريق الكتالوني بعدما فعّل إنتر ميلان الشرط الجزائي في عقد اللاعب، والذي كانت قيمته المحددة 26 مليون يورو، ليرحل اللاعب وبدأ تجربة جديدة تمامًا في الدوري الإيطالي.

وأوضح رونالدو نازاريو الأرقام الدقيقة للرواتب التي دفعت قرار الرحيل، حيث كان يتقاضى مبلغ 2 مليون يورو سنويًا أثناء وجوده في برشلونة، بينما عرض عليه إنتر ميلان راتبًا سنويًا بلغ 8 ملايين يورو، وهو ما جعل القرار سهلًا ومباشرًا.

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تمكن رونالدو نازاريو من تعويض أي خيبة أمل سابقة بسرعة مذهلة، حيث حصد جائزة الكرة الذهبية لعام 1997 خلال موسمه الأول رسميًا مع إنتر ميلان، ثم توج بالجائزة للمرة الثانية في تاريخه عام 2002.

رد الفعل على خسارة الكرة الذهبية السابقة

تطرق نجم البرازيل إلى خيبته السابقة في عام 1996 عندما خسرت جائزة الكرة الذهبية لصالح الألماني ماتياس زامر، الذي كان يلعب في مركز المدافع، حيث صرح بأنه شعر بالغضب الشديد في تلك اللحظة.

برر رونالدو نازاريو مشاعر الغضب تلك لأنه كان يقدم أداءً رائعًا مع برشلونة في ذلك الوقت وسجل عددًا كبيرًا من الأهداف، بينما فاز اللقب بمدافع، مما جعله يشعر بأن العدالة لم تتحقق في تلك الدورة.

انتقادات لأسلوب اللعب والكرة البرازيلية

انتقد رونالدو نازاريو أسلوب التعامل مع المهاجمين في حقبته الزمنية مقارنة بالممارسات الحالية، حيث صرح بأن حياة المهاجمين اليوم أسهل بكثير مما كانت عليه في أيامه، متمنيًا أن يحظى بنفس الدرجة من الحماية.

كشف الظاهرة البرازيلية أنه عانى كثيرًا أثناء مسيرته لأن جيله كان مليئًا بالمدافعين العنيفين الذين لم يكن هناك من يحميهم منهم، مما جعل المنافسة على الملاعب أكثر قسوة وتأثيرًا على صحة اللاعبين.

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تناول رونالدو نازاريو أيضًا قضية تراجع هوية الكرة البرازيلية، ورأى أن اللاعبين البرازيليين باتوا يقلدون المدارس الأوروبية في أسلوب لعبهم، حيث اعتمدوا سابقًا على الثقة والموهبة الداخلية فقط.

توقعات حول منتخب البرازيل ومستقبله

في ختام حديثه الصريح، أبدى رونالدو نازاريو تشاؤمه الكبير بشأن حظوظ منتخب البرازيل في المنافسة بنجاح على كأس العالم، معتقدًا أن الفريق ليس قويًا بما يكفي لتحقيق اللقب العالمي في الوقت الحالي.

برر رونالدو نازاريو موقفه التشاؤمي بأن البرازيل لا تملك فريقًا قويًا بما يكفي، كما أنها تفتقر إلى الوحدة والترابط، مشيرًا إلى أن الأوروبيين أصبحوا اليوم أقوى وأسرع وأكثر تنظيمًا من الناحية التكتيكية.

من الجدير بالذكر أن رونالدو نازاريو قد أعلن رسميًا اعتزاله كرة القدم المهنية عام 2011، وكانت تجربته الأخيرة مع نادي كورينثيانز هي المحطة الخاتمة لمسيرة حافلة بالألقاب والإنجازات داخل الملاعب.