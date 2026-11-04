ريال مدريد يتعادل مع أيك أثينا في دوري الأبطال

تعادل ريال مدريد مع أيك أثينا بهدفين لكل منهما في مباراة مثيرة بدوري أبطال أوروبا، حيث أحرز مبابي هدفين وكيوتا هدفين.

تعادل نادي ريال مدريد الإسباني مع فريق أيك أثينا اليوناني بنتيجة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ألوين أرينا بالعاصمة اليونانية أثينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

مباريات ماثلة بين الفريقين

بدأت المباراة بإطلاق الحكم لصافرة البداية في الدقيقة الأولى، وسرعان ما شهدت الدقائق المبكرة من الشوط الأول تنافسا شديدا بين الجانبين، حيث شهدت الدقيقة الخامسة هجمة خطيرة لأيك أثينا عبر اللاعب غانشيتش، لكنه تصدى لها حارس مرمى ريال مدريد ببراعة.

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في الدقيقة الثانية عشرة من اللعب، نجح اللاعب أبوبكاري كويتا من أيك أثينا في تسجيل الهدف الأول لفريقه بتسديدة قوية، مما أثار الحماس في صفوف الجمهور اليوناني وأعطى الفريق الأمل في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضهم.

واصل أيك أثينا ضغطه الهجومي، وفي الدقيقة السابعة عشرة هدد اللاعب لوكا يوفيتش مرماهم بقصة قوية، لكن الحارس تصدى لها بشكل ممتاز، في حين استمرت الهجمات المتبادلة بين الفريقين دون تسجيل المزيد من الأهداف في هذه المرحلة.

تدخلات كروية وحالات خطر

استمر ريال مدريد في محاولاته للتسجيل، وفي الدقيقة الثانية عشرة من اللعب، هدد اللاعب كيليان مبابي مرماهم بتسديدة قوية، لكنها انتهت فوق العارذة، مما أدى إلى فقدان فرصة ذهبية للتسجيل في هذه المرحلة المبكرة من المباراة.

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في الدقيقة السادسة والعشرين، حاول فينيسيوس جونيور التسجيل عن طريق ملاحظة، لكن الدفاع التصدى لها بشكل جيد، وفي الدقيقة الثامنة والعشرين حصل ريال مدريد على ركلة ركنية، وتسدى فينيسيوس بجوار المرمى، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة.

في الدقيقة الثانية والثلاثين من اللعب، نجح جود بيلينجهام في تسجيل هدف التعادل لفريق ريال مدريد، بعد هجمة منظمة وتمريرة من مارك كوكوريلا، أسكنها الشباك بقوة، مما أدى إلى استعادة الفريق الأسباني لتوازنه النفسي في هذه المرحلة.

واصل ريال مدريد هجماته، وفي الدقيقة التاسعة والثلاثين، هدد كوكوريلا مرماهم بتسديدة قوية، لكن الحارس تصدى لها بشكل ممتاز، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة المبكرة من المباراة.

أهداف وتأثيرات في الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني بإطلاق الحكم لصافرة البداية في الدقيقة السادسة والأربعين، وفي الدقيقة الخمسين من اللعب، هدد إيدير ميليتاو مرماهم بتسديدة قوية، لكن الحارس التصدى لها بشكل ممتاز، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة.

في الدقيقة الخامسة والخمسين، حاول كوكوريلا التسجيل، لكن دفاع أيك أثينا التصدى له بشكل جيد، وفي الدقيقة الثانية والستين، تمر كرة مبابي بجوار المرمى، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة.

في الدقيقة السابعة والخمسين، حاول مبابي التسجيل، لكن الحارس التصدى لها بشكل ممتاز، وفي الدقيقة السادسة والستين، حصل أيك أثينا على ركلة حرة، وتسدى رازفان مارين فوق المرمى، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة.

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في الدقيقة التاسعة والستين، هدد بيلينجهام مرماهم بتسديدة قوية، لكنها ذهبت بعيدا عن المرمى، وفي الدقيقة السابعة عشرة، سدد أبوبكاري كويتا كرة قوية لأثينا، لكنها ذهبت بجوار المرمى، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة.

نتائج وأحداث ختامية

في الدقيقة الخامسة والسبعين، نجح ستافروس بيليوس في تسجيل الهدف الثاني لأيك أثينا، مما أزم موقف ريال مدريد وجعله يواجه تحديات كبيرة في هذه المرحلة الحاسمة من المباراة، حيث فقد الفريق الأسباني التوازن وواجه ضغطا كبيرا من الفريق اليوناني.

في الدقيقة الثامنة والسبعين، نجح كريم بنزيمة في تسجيل هدف التعادل الثاني لريال مدريد، مما أدى إلى استعادة الفريق الأسباني لتوازنه وفتح الآمال في تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المرحلة الحاسمة من المباراة.

في الدقيقة الثامنة والثمانين، حصل ريال مدريد على ركلة ركنية خطيرة، وضربة رأس من ميليتاو سقطت أمام المرمى، لكن الدفاع التصدى لها بشكل جيد، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة.

في الدقيقة السادسة والثمانين، سدد بنزيمة كرة قوية لريال مدريد، لكن الحارس التصدى لها بشكل ممتاز، وفي الدقيقة السابعة والثمانين، استمرت هجمات ريال مدريد، وتسدى براهيم دياز فوق المرمى، مما أدى إلى فقدان فرصة تسجيل الهدف في هذه المرحلة.

انتهت المباراة بالتعادل، حيث سجل كل فريق هدفين، مما أدى إلى خسارة ريال مدريد لنقطة مهمة في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا، بينما عزز أيك أثينا مركزه في جدول الترتيب برصيد نقاط معينة بعد الفوز في مباراة مقابل خسارتين.