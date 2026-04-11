ريال مدريد في مأزق: أربيلوا على المحك بعد تعثر جديد

يعيش ريال مدريد فترة حرجة، حيث يواجه مدربه ألفارو أربيلوا ضغوطًا متزايدة بعد تعادل مخيب للآمال في الدوري الإسباني وخسارة في دوري أبطال أوروبا. مستقبل المدرب في خطر، والنتائج القادمة ستحدد مصيره مع النادي الملكي.

يدخل ريال مدريد مرحلة حاسمة في موسمه الحالي بعد تعادله المخيب للآمال أمام جيرونا 1-1، وهي نتيجة لم تؤثر فقط على موقعه في جدول الدوري الإسباني ، بل أعادت فتح ملف الجهاز الفني بقيادة ألفارو أربيلوا ، الذي أصبح مستقبله محل شك كبير داخل أروقة النادي الملكي.

التعادل الأخير لم يكن مجرد فقدان نقطتين ثمينتين، بل جاء في توقيت بالغ الحساسية، حيث أصبح الفريق مهددًا بفقدان لقب الدوري لصالح برشلونة مع اتساع الفارق في النقاط، واحتمالية زيادته في الجولات المقبلة، مما وضع المدرب الإسباني في دائرة الانتقادات الحادة من الجماهير ووسائل الإعلام على حد سواء. وقد تفاقمت الأوضاع مع الحديث عن تراجع مستوى الفريق في المباريات الكبرى، وغياب الهوية الفنية الواضحة التي تميز الفرق الكبيرة، بالإضافة إلى بعض الخلافات المحتملة داخل غرفة الملابس. وتشير التقارير إلى أن الإدارة تتابع عن كثب تطورات الأداء والنتائج، وتربط بقاء أربيلوا بما سيحققه الفريق في دوري أبطال أوروبا، حيث تمثل البطولة القارية الفرصة الأخيرة لإنقاذ الموسم، وربما مستقبل المدرب مع النادي. \منذ توليه المهمة في يناير الماضي، قاد أربيلوا ريال مدريد في 20 مباراة بمختلف البطولات، حقق خلالها 6 هزائم، وهو رقم يثير القلق بالنظر إلى طبيعة الفريق الذي اعتاد على الهيمنة والتفوق في كل المنافسات. ورغم أن نسبة الفوز تقترب من 72%، وهي نسبة تبدو جيدة على الورق، فإن قراءة الأرقام بشكل أعمق تكشف عن تراجع في الحسم بالمباريات الكبرى، بالإضافة إلى غياب الاستقرار الفني الذي يظهر بوضوح في الأداء المتذبذب للفريق. وعند مقارنة أرقامه بأرقام سلفه تشابي ألونسو، تبدو الفجوة واضحة، حيث حقق الأخير نسبة فوز بلغت نحو 73.7% في 28 مباراة، مع عدد هزائم أقل، وهو ما يعكس استقرارًا أكبر في الأداء والنتائج، بالإضافة إلى قدرته على تقديم هوية فنية واضحة للفريق. كما أن تراجع حظوظ الفريق في التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث أصبح الفريق يعتمد على تعثر المنافس بدلًا من التحكم في مصيره بيده، قد زاد من الضغط على أربيلوا، مما يجعله تحت وطأة المسؤولية الكاملة في هذه الفترة الحرجة. \لم تتوقف الضغوط عند حدود الدوري الإسباني، بل امتدت إلى دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض الفريق لخسارة على ملعبه أمام بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 في ذهاب ربع النهائي، مما وضع الفريق في موقف صعب قبل مباراة الإياب الحاسمة. وهذا الأمر يزيد من التوتر والقلق داخل النادي، ويجعل البطولة الأوروبية بمثابة الاختبار الحقيقي لأربيلوا، وفرصة أخيرة لإنقاذ موسمه الكروي. وتعكس هذه النتائج تراجعًا في القدرة على التعامل مع الضغوط، وتضع علامات استفهام حول إدارة المباريات الكبرى، بالإضافة إلى بعض القرارات الفنية التي لم تلقَ قبولًا كاملًا داخل الفريق، خاصة فيما يتعلق بالتشكيل وإدارة النجوم، ومع تراجع النتائج، تبدأ مثل هذه الملفات في الظهور بشكل أكبر، مما قد يؤثر على استقرار غرفة الملابس ويضع المدرب في موقف صعب. في ظل هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل أربيلوا بات مرتبطًا بشكل مباشر بنتائج المباريات المقبلة، خاصة على المستوى الأوروبي، حيث لا يمنح ريال مدريد الوقت الكثير في مثل هذه الظروف، وتاريخه يؤكد أن النتائج هي العامل الحاسم دائمًا





