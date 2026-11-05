ريال مدريد يتغلب على أيك أثينا 3-2 في دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد على أيك أثينا بنتيجة 3-2 في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2026-2027، بتوقيع أهداف من بيلينجهام ومبابي.

حقق نادي ريال مدريد الإسباني فوزاً مثيراً وبعيداً عن الأرض، على حساب فريق أيك أثينا اليوناني، بنتيجة 3-2، في مباراة جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2026-2027.

تفاصيل المباراة والأهداف التاريخية

انتهت المباراة التي أقيمت على ملعب أوباب أرينا، حيث خطف الريال الفوز في اللحظات الأخيرة، بعد أن دخل اللاعب الفرنسي كيليان مبابي بديلاً وسجل الهدف الحاسم في الدقيقة 92+، محققاً العلامة الكاملة لنجله الملكي في هذه الجولة.

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بدأت المباراة بتقدم أيك أثينا مبكراً عن طريق اللاعب أبوبكاري كويتا، الذي أودى بالكرة في الشباك في الدقيقة 12، متغلباً على الحارس كورتوا بتسديدة قوية سكنت يسار المرمى، لتصبح النتيجة 1-0.

رد ريال مدريد بقوة من خلال النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي أدرك هدف التعادل للفريق الملكي في الدقيقة 32 من الشوط الأول، ليعود الفريق الإسباني للصفوف متعادلاً 1-1 قبل استراحة الشوط الأول.

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عودة الأمل والمبارزة النهائية

عاد فريق أيك أثينا لتتصدر المشهد مجدداً في الشوط الثاني، عندما نجح اللاعب ستافروس بيليوس في تسجيل الهدف الثاني لصالحه في الدقيقة 75، لترتفع النتيجة إلى 2-1 وتبدو الأمور معقدة أمام الضيوف.

لكن ريال مدريد لم يستسلم، حيث تمكن النجم الفرنسي كيليان مبابي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 78، محولاً الانتظار إلى إثارة عالية بين جماهير الفريقين، ليتعادل الفريقان 2-2 ويدخلان الدقائق الأخيرة بحماس متزايد.

النتيجة النهائية وتصنيف الفرق

وفي الدقيقة الثانية من وقت بدل الضائع، سجل مبابي الهدف الثالث ليحقق الفوز المستحق لريال مدريد، متغلباً على حارس أيك أثينا بتسديدة صاروخية سكنت يسار المرمى، لتنتهي المباراة 3-2.

بهذا الفوز، يحقق ريال مدريد العلامة الكاملة في الجولة، متساوياً في النقاط مع باريس سان جيرمان صاحب الصدارة، مع اختلاف في فارق الأهداف، بينما يتوقف رصيد أيك أثينا عند 3 نقاط في المركز الثلاثين.