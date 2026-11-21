يواجه ريال مدريد سيلتا فيجو الليلة في الدوري الإسباني بحثا عن الفوز ومطاردة الصدارة، في ظل غيابات إصابة وتأثيرات تكتيكية تحدد مسار المعركة الكروية.

يستضيف ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد اليوم السبت، مواجهة كروية ضخمة تجمع بين ريال مدريد و سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الإسباني. تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، مما يجعلها موعداً مهماً للفرق المشجعة والمتابعين عبر القنوات الرياضية المختلفة. يسعى النادي الملكي إلى استغلال دفعة الجمهور المحلي لتحقيق انتصار ثالث على التوالي في المسابقة المحلية، وسط منافسة شرسة مع ريال سوسيداد على الصدارة.

تكتيكات ريال مدريد في صدارة الترتيب

يحتل ريال مدريد حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، متخلفاً بفارق نقطتين عن الصدارة عن ريال سوسيداد، بعد أن جمع 31 نقطة من 11 مباراة خاضها. يتميز الفريق بتحقيق 10 انتصارات مقابل هزيمة واحدة، مما يعكس استقراراً أدائياً ملحوظاً على مدار الموسم الحالي. يركز المدرب خوسيه مورينيو في خططه التكتيكية على تعزيز القوة الهجومية للفريق، خاصة مع تواجدهم في صدارة قائمة هدافي الدوري برصيد 13 هدفاً.

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موقف سيلتا فيجو وتحدياته

يدخل سيلتا فيجو هذه المواجهة وهو يحتل المركز الحادي عشر في الترتيب برصيد 15 نقطة، بعد 11 مباراة، بفارق 16 نقطة عن المتصدر. يتميز الفريق بتحقيق 4 انتصارات و3 تعادلات، مما يظهر قدرة على المنافسة رغم الفجوة الكبيرة في النقاط عن الصدارة. يركز المدرب كلاوديو جيرالدس على تنظيم الخطوط الدفاعية واستخدام التحولات السريعة كمفاجأة هجومية ضد الفرق الكبرى.

الغيابات والإصابات المؤثرة

يواجه ريال مدريد حالة طوارئ في تشكيلته بسبب غيابات إصابة مهمة، أبرزها غياب راؤول أسينسيو وفيرلاند ميندي وفيليكس، مما يؤثر على الخيارات الهجومية والدفاعية. كما تتأثر جاهزية بعض النجوم مثل لوكا مودريتش ويان أوبلاك، مما يثقل كاهل المدرب مورينيو في اختيار التشكيل الأساسي. في المقابل، يسعى سيلتا فيجو لتفادي الخسارة بمحاولة استغلال الهجمات المرتدة وتجنب الأخطاء الفردية التي قد تكلفه الأهداف.

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التحليل التكتيكي وآفاق المباراة

تحمل هذه المباراة أهمية بالغة لكلا الطرفين، حيث يسعى ريال مدريد لتأكيد هيمنته في الدوري، بينما يسعى سيلتا فيجو لكسر سلسلة النتائج السلبية في مواجهات الفرق الكبرى. تشير الإحصائيات إلى أن ريال مدريد حقق انتصاراً صعباً على أتلتيك بلباو بنتيجة 3-1 في المباريات السابقة، مما يعزز ثقتهم. يراقب المتابعون عن كثب كيف سيتعامل مورينيو مع غيابات التشكيلة، وكيف سيخطط جيرالدس لكسر خطوط الدفاع المتماسكة للفريق الملكي.

المسار المتوقع والنتائج المرتقبة

تتوقع التوقعات الفنية أن يسعى ريال مدريد للضغط المبكر والاستيلاء على السيطرة على الوسط، بينما يلجأ سيلتا فيجو للدفاع الكثيف. من المتوقع أن تشهد المباراة تبادلاً في الهجمات السريعة والبطيئة، خاصة مع وجود لاعبين مثل رودريغو وجوردان أليسون الذي قد يمنحان تفوقاً في الخطوط الخلفية. النتيجة المرتقبة تدور حول انتصار محتمل لريال مدريد بنتيجة 2-1 أو تعادل سلبي، مما سيعزز وضعه في جدول المتصدرين أو يعطي دافعاً قوياً لسيلتا فيجو.